Kulüpte kavgaya karışmıştı. Grammy ödüllü Chris Brown hakim karşısında
26.10.2026 13:00
ABD'li R&B şarkıcısı Chris Brown, Londra'daki bir gece kulübünde yapımcı Abraham Diaw'a şişeyle saldırdığı suçlamasını kabul etmesinin ardından ceza duruşması için hakim karşısında.
ABD'li R&B şarkıcısı Chris Brown, Londra'daki lüks bir gece kulübünde bir müzik yapımcısına tekila şişesiyle saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada ceza duruşması için hakim karşısına çıktı.
Brown, Şubat 2023'te Londra'nın Hanover Meydanı'ndaki özel kulüp Tape'te yaşanan olayın ardından kamu düzenini bozma suçlamasını kabul etti.
İki Grammy ödüllü 37 yaşındaki şarkıcı ile 40 yaşındaki şan koçu Omololu Akinlolu, Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesinde yargıç karşısına çıkıyor.
İki sanık, temmuz ayındaki duruşmada kamu düzenini bozma suçlamasını kabul etmiş, ağır bedensel zarara teşebbüs ve kasti yaralama suçlamalarını ise reddetmişti.
Savcılık, suç ikrarının ardından sanıkların daha önce reddettiği ağır bedensel zarara teşebbüs, kasten yaralama ve saldırı silahı (şişe) bulundurma suçlamalarının düşürüleceğini bildirdi.
İngiltere yasalarına göre kamu düzenini bozma suçu en fazla üç yıl hapis cezası öngörüyor; ancak verilecek hapis cezasının ertelenme olasılığı da söz konusu.
Dava dosyasına yansıyan iddialara göre mağdur yapımcı Abraham Diaw, 19 Şubat 2023 gecesi kulüpte önce tekila şişesiyle defalarca darbedildi, ardından kovalanarak yumruk ve tekmelere maruz kaldı.
Olayın ardından İngiltere'den ayrılan Brown, Mayıs 2025'te özel jetiyle ülkeye döndükten birkaç saat sonra Manchester'daki beş yıldızlı bir otelde gözaltına alındı.
İlk aşamada kefalet talebi reddedilen şarkıcı, yaklaşık bir hafta cezaevinde kaldı ve dünya çapındaki "Breezy Bowl XX" turnesi belirsizliğe girdi.
Brown, 5 milyon sterlinlik (yaklaşık 330 milyon Türk Lirası) güvence bedeli karşılığında tahliye edildi ve Yargıç Tony Baumgartner, şarkıcının Amsterdam'da başlayan turnesine devam etmesine onay verdi.
Duruşma öncesinde Brown'ın bazı hayranları, mahkeme binasının açılışından yaklaşık bir saat önce, sabah erken saatlerde bina önünde sıraya girdi ve şarkıcıya ait ürünlerle bekledi.
Londra'daki yargılama, Brown'ın 2009 yılında dönemin partneri olan şarkıcı Rihanna'yı darbettiği ve yaralı yüz fotoğraflarının dünya basınına yansıdığı olaydan sonra sanatçının adının karıştığı son adli süreç oldu.