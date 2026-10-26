Kulüpte kavgaya karışmıştı. Grammy ödüllü Chris Brown hakim karşısında

İlk aşamada kefalet talebi reddedilen şarkıcı, yaklaşık bir hafta cezaevinde kaldı ve dünya çapındaki "Breezy Bowl XX" turnesi belirsizliğe girdi.

Brown, 5 milyon sterlinlik (yaklaşık 330 milyon Türk Lirası) güvence bedeli karşılığında tahliye edildi ve Yargıç Tony Baumgartner, şarkıcının Amsterdam'da başlayan turnesine devam etmesine onay verdi.

Duruşma öncesinde Brown'ın bazı hayranları, mahkeme binasının açılışından yaklaşık bir saat önce, sabah erken saatlerde bina önünde sıraya girdi ve şarkıcıya ait ürünlerle bekledi.

Londra'daki yargılama, Brown'ın 2009 yılında dönemin partneri olan şarkıcı Rihanna'yı darbettiği ve yaralı yüz fotoğraflarının dünya basınına yansıdığı olaydan sonra sanatçının adının karıştığı son adli süreç oldu.