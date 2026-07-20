Kupayı İspanya kaldırdı, törene Trump damga vurdu. Uyarıları duymazdan geldi

Trump'ın sahnede kalması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar güvenlik önlemleri nedeniyle stadyuma girişlerde yaşanan gecikmelere tepki gösterirken, bazıları ise Trump'ın sahneden ayrılmamasını eleştirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maç boyunca kurşun geçirmez camın arkasındaydı, kupa töreninde nasıl sahnenin ortasında yer almasına izin verildi?" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise "Rodri'nin Trump'ı nazikçe sahneden göndermeye çalışması dikkat çekiciydi. Infantino bile onu sahneden indiremedi." yorumunu yaptı.