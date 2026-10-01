Küresel piyasalarda savaş ve borç baskısı. ABD tahvil faizi 24 yılın zirvesinde

Küresel tahvil piyasalarında hızlanan satış dalgası, kamu maliyeleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

ABD'den Fransa'ya ve Japonya'ya kadar pek çok ülkede borçlanma maliyetleri son yılların en yüksek seviyelerine çıkarken, tahvil getirilerindeki bu tırmanış hisse senedi piyasaları dahil olmak üzere diğer finansal varlıkları da olumsuz etkiliyor.

Küresel ölçekte borçlanma maliyetleri ve varlık fiyatları açısından temel gösterge kabul edilen 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi yüzde 5,34 seviyesine ulaşarak 2002 yılından bu yana en yüksek düzeyi gördü.

Tahvil fiyatları geriledikçe yükselen faiz oranları; artan enerji maliyetlerinin enflasyonu körüklemesi, yapay zeka ile veri merkezi yatırımlarındaki patlamanın büyüme beklentilerini yukarı taşıması ve kısa vadeli politika faizlerinin kalıcı olacağı öngörüleri nedeniyle dünya genelinde yükselişini sürdürüyor.

Yükselen faizler şirketlerin ve konut kredisi kullanan tüketicilerin finansman giderlerini artırırken, kamu yönetimlerini de bütçelerinden daha büyük payı faiz harcamalarına ayırmak zorunda bırakıyor.

Piyasalardaki satış dalgası, özellikle yüksek borç yükü taşıyan ülkelerde daha ağır hissediliyor.