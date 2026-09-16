Kutsal kentte İHA alarmı. "Mekke kırmızı çizgimiz"
16.09.2026 08:41
Son Güncelleme: 16.09.2026 08:50
Husiler tarafından Mekke’ye doğru gönderildiği belirtilen bir İHA, yasaklı hava sahasına girmeden düşürüldü. Husiler suçlamayı reddederken Riyad, kutsal kentlerin güvenliğini kırmızı çizgi ilan etti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Mekke’ye doğru gönderildiği belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) Suudi hava savunma sistemleri tarafından önlenerek imha edildiğini açıkladı.
Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, İHA’nın salı akşamı Mekke’nin güneyinde, kentin yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü söyledi.
Suudi yetkililer, olayın Husilerin Mekke’yi hedef almaya yönelik ikinci girişimi olduğunu öne sürdü. Riyad, daha önce Temmuz 2017’de de Husilerin kutsal kente doğru balistik füze fırlattığını açıklamıştı.
"KUTSAL KENTLERİN GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİ"
Koalisyon, Mekke ve Medine’deki kutsal mekanların yanı sıra hacı ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu belirterek Husilere karşı “gerekli ve caydırıcı tedbirlerin” alınacağını duyurdu.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da olayı kınayarak Suudi Arabistan’a desteğini açıkladı.
Husiler ise Mekke’yi hedef aldıkları yönündeki suçlamayı reddetti. Husilerin siyasi bürosundan Hazem el-Esad, Riyad'ın açıklamasını “daha önce de kullanılan bir yalan” olarak nitelendirdi.
MEKKE DAHİL BİRÇOK KENTTE ALARM VERİLDİ
İHA'nın düşürülmesinden önce Suudi Arabistan, Mekke'nin yanı sıra Cidde ve Taif dahil çeşitli kentlerde olası saldırılara karşı acil durum uyarıları yayımlamıştı.
Yetkililer halka kapalı alanlara geçmeleri, pencerelerden, balkonlardan ve açık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.
Uyarılar, Yemen'den düzenlenen balistik füze ve İHA saldırılarının Suudi Arabistan'ın güneyinde 13 kişinin yaralanmasına yol açmasının ardından gelmişti.
SUUDİ ARABİSTAN'A AİT F-15 DÜŞÜRÜLDÜ
Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamaya göre, Suudi F-15 savaş uçağı Yemen’in Marib vilayeti üzerinde düşürüldü.
Suudi Arabistan makamlarından ise iddiaya ilişkin henüz bir doğrulama gelmedi.
ABD'DEN SUUDİ ARABİSTAN İÇİN SEYAHAT UYARISI
Gerilimin yükselmesiyle ABD Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'a yönelik seyahat uyarısını güncelledi.
Suudi Arabistan için mevcut 3. seviye “seyahatinizi yeniden değerlendirin” uyarısını sürdüren Washington, İran kaynaklı İHA ve füze saldırıları, silahlı çatışma, terör tehdidi, ülkeden çıkış yasakları ve sosyal medya faaliyetlerine ilişkin yerel yasaları gerekçe gösterdi.
Yemen sınırı için ise en yüksek düzey olan 4. seviye “seyahat etmeyin” uyarısı geçerliliğini koruyor.
HUSİLER BABÜLMENDEP'TE İLERLEDİ
Yemen'de yeniden alevlenen çatışmalar, Husilerin Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerine karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmasıyla yeni bir aşamaya girdi.
Husiler son dönemde Yemen'in Kızıldeniz kıyılarındaki kontrol alanlarını genişletirken stratejik Babülmendep Boğazı çevresindeki varlıklarını da güçlendirdi. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan boğaz, küresel deniz ticaretinin ve enerji sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından biri.
Grup ayrıca Suudi gemilerine yönelik deniz ablukası ilan ederken, Suudi Arabistan'daki petrol altyapısını da hedef aldı. Riyad ise Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın 24 saat içinde Yemen'e 52 hava saldırısı düzenlediğini öne sürerek okul ve köprüler dahil sivil noktaların vurulduğunu iddia etti.
Riyad ise operasyonlarını Husi saldırılarına karşı savunma ve caydırıcılık amacıyla yürüttüğünü belirtiyor.
YEMEN'DE ON BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Çatışmaların yeniden şiddetlenmesi Yemen'deki insani krizi de ağırlaştırdı. Birleşmiş Milletler verilerine göre eylül ayının başından bu yana on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Suudi Arabistan ve Mısır ise Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişinin ardından deniz ulaşımının güvenliğinin korunması çağrısında bulundu. Riyad ve Kahire özellikle Babülmendep ve Hürmüz boğazlarında seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının önemini vurguladı.
Husiler ise Babülmendep'teki deniz trafiğinin genelini tehdit etmediklerini, operasyonlarının Suudi gemileriyle sınırlı olduğunu savunuyor.