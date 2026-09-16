Kutsal kentte İHA alarmı. "Mekke kırmızı çizgimiz"

Koalisyon, Mekke ve Medine’deki kutsal mekanların yanı sıra hacı ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu belirterek Husilere karşı “gerekli ve caydırıcı tedbirlerin” alınacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da olayı kınayarak Suudi Arabistan’a desteğini açıkladı.

Husiler ise Mekke’yi hedef aldıkları yönündeki suçlamayı reddetti. Husilerin siyasi bürosundan Hazem el-Esad, Riyad'ın açıklamasını “daha önce de kullanılan bir yalan” olarak nitelendirdi.