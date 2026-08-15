Kutup ayısını düdükle uyandıran kişiye rekor para cezası

Norveç'in Arktik bölgesindeki Svalbard takımadalarında, uyuyan bir kutup ayısını uyandırmak için düdük kullanan bir kişi 5 bin 255 dolar para cezasına çarptırıldı.

Yerel yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, olayın bu ayın başlarında, Kuzey Kutbu'na yaklaşık 620 mil uzaklıkta, Svalbard'ın kuzeydoğusundaki bir fiyortta seyreden bir gemide meydana geldiğini belirtti.