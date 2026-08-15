Kutup ayısını düdükle uyandıran kişiye rekor para cezası
15.08.2026 13:45
Norveç'in kutup bölgesinde yer alan Svalbard takım adalarında bir kişiye, bir kutup ayısını uyandırdığı için 5 bin 255 dolar ceza kesildi.
Norveç'in Arktik bölgesindeki Svalbard takımadalarında, uyuyan bir kutup ayısını uyandırmak için düdük kullanan bir kişi 5 bin 255 dolar para cezasına çarptırıldı.
Yerel yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, olayın bu ayın başlarında, Kuzey Kutbu'na yaklaşık 620 mil uzaklıkta, Svalbard'ın kuzeydoğusundaki bir fiyortta seyreden bir gemide meydana geldiğini belirtti.
Bölge valisi yaptığı açıklamada, "Gemidekilerin karada uyuyan bir kutup ayısı gördükleri söyleniyor" dedi.
"Gemideki bir kişi daha sonra geminin sis düdüğünü kullanarak hayvanı uyandırdı ve hayvan başka bir yere gitti" diye ekledi.
Valilik, şahsın yüklü para cezasını ödemesini emretti ve şahıs bunu kabul etti. Şahsın kimliği veya uyruğu açıklanmadı.
KUTUP AYISI NÜFUSU ARTIYOR
Yerel düzenlemelere göre, 1972'de Svalbard'da koruma altına alınan bir tür olan kutup ayısını gereksiz yere rahatsız etmek, cezbetmek veya takip etmek yasak.
2015 yılında yapılan son bilimsel tahmine göre, takımadalarda yaklaşık 260 kutup ayısı bulunuyor.
İklim değişikliği ve eriyen buzlar son yıllarda kutup ayılarının yaşam alanlarını tehdit etti, ancak bilim insanları Ocak ayında Svalbard'daki ayıların geliştiğini ve hatta kilo aldığını bildirdi.