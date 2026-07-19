Kuveyt'te siren sesleri. İran'ın İHA saldırıları sürüyor

Kuveyt ordusu tarafından yapılan ilk açıklamada, İran’ın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda bazı askeri karargahların ve tesislerin vurulduğu, görev başındaki kara kuvvetleri personelinden yaralananlar olduğu bildirildi .

Kuveyt Petrol Şirketi de petrol sektöründeki kritik noktalara düzenlenen saldırılarda yaralananlar olduğunu ve maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, iki gün içinde ikinci kez bir elektrik ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, saldırı sonucu tesiste yangın çıktığını ve enerji üretim ünitelerinde hasar oluştuğunu açıkladı.

Kuveyt İtfaiye Teşkilatı ise saldırılar nedeniyle iki farklı bölgede çıkan yangınların kontrol altına alındığını, söndürme çalışmaları sırasında yeniden hedef alınan bir noktada itfaiye erleri ile bir petrol sektörü çalışanının yaralandığını bildirdi.

Saldırılar nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulması üzerine, Kuveyt Havayolları uçuş planlamalarında yeniden düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

İran ordusu ise Arash tipi kamikaze İHA'ları ile ABD ordusunun Kuveyt'teki el-Udeyri ve Ali es-Salim üslerindeki lojistik destek noktalarını, konuşlanma alanlarını ve bazı köprüleri hedef aldığını açıkladı.

İran, bu saldırıların ABD'nin İran'ın güneyindeki altyapı tesislerine düzenlediği bombardımana karşılık olduğunu savundu.