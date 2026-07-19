Kuveyt'te siren sesleri. İran'ın İHA saldırıları sürüyor
19.07.2026 10:03
Son Güncelleme: 19.07.2026 10:05
İran, ABD'nin hava saldırılarına misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki askeri ve sivil altyapı tesislerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı.
İran, ABD ordusunun topraklarına yönelik düzenlediği hava saldırılarına yanıt olarak operasyonlarının kapsamını genişletti.
Dün Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki sivil ve askeri kritik tesislere yönelik yoğun füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, bugün sabah saatlerinde ülkede üçüncü kez siren seslerinin duyulduğunu bildirirken, Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin düşman füze ve İHA'larını tespit ederek etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada da kritik altyapı tesislerinin hedef alınması "İran saldırganlığı" olarak nitelendirilerek kınandı.
Açıklamada, bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilerek, Kuveyt’in güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli her türlü önlemi alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.
KUVEYT'İN PETROL TESİSLERİ HEDEF OLDU
Kuveyt ordusu tarafından yapılan ilk açıklamada, İran’ın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda bazı askeri karargahların ve tesislerin vurulduğu, görev başındaki kara kuvvetleri personelinden yaralananlar olduğu bildirildi.
Kuveyt Petrol Şirketi de petrol sektöründeki kritik noktalara düzenlenen saldırılarda yaralananlar olduğunu ve maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.
Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, iki gün içinde ikinci kez bir elektrik ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, saldırı sonucu tesiste yangın çıktığını ve enerji üretim ünitelerinde hasar oluştuğunu açıkladı.
Kuveyt İtfaiye Teşkilatı ise saldırılar nedeniyle iki farklı bölgede çıkan yangınların kontrol altına alındığını, söndürme çalışmaları sırasında yeniden hedef alınan bir noktada itfaiye erleri ile bir petrol sektörü çalışanının yaralandığını bildirdi.
Saldırılar nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulması üzerine, Kuveyt Havayolları uçuş planlamalarında yeniden düzenlemeye gidildiğini duyurdu.
İran ordusu ise Arash tipi kamikaze İHA'ları ile ABD ordusunun Kuveyt'teki el-Udeyri ve Ali es-Salim üslerindeki lojistik destek noktalarını, konuşlanma alanlarını ve bazı köprüleri hedef aldığını açıkladı.
İran, bu saldırıların ABD'nin İran'ın güneyindeki altyapı tesislerine düzenlediği bombardımana karşılık olduğunu savundu.
BAHREYN VE ÜRDÜN'DE DE SALDIRILAR
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, dün halka yönelik sirenleri devreye sokarak en yakın güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.
Bahreyn Savunma Gücü, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engelleyerek imha ettiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de ABD'nin füze hedefleme süreçlerinde kullandığı bir yapay zeka merkezini ve ABD'ye ait insansız deniz aracı deposunu yok ettiğini iddia etti.
İran ordusu ayrıca Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü ile bazı köprülerin vurulduğunu bildirdi.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden askeri bir yetkili, son 24 saat içinde hava sahasına giren 4 İHA ile dün sabaha karşı ülkeyi hedef alan 10 İran füzesinin hava savunma sistemlerince engellenerek düşürüldüğünü açıkladı.
Olayda can kaybı veya hasar meydana gelmediği belirtildi.
İran ordusu ise Ürdün'deki el-Azrak Üssü'nde bulunan ABD askeri tesislerini İHA'larla hedef aldığını duyurdu.
Wall Street Journal gazetesinin üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, Ürdün'deki üslere yönelik saldırılarda ABD askeri personelinin yaralandığı ancak görevlerine geri döndükleri aktarıldı.
ABD'nin Amman Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları ve seyahat planlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulundu.
Suudi Arabistan Sivil Savunma birimi ise El-Harc ve Yenbu kentlerinde "potansiyel bir tehlikeye" karşı erken uyarı alarmı yayınladıktan kısa bir süre sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu ancak ayrıntı paylaşmadı.
ABD'NİN ASKERİ KAYIPLARI ARTIYOR
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dğn erken saatlerde İran topraklarına yönelik yedinci gece operasyonlarının tamamlandığını açıkladı.
Savaş uçakları, İHA'lar ve savaş gemilerinin kullanıldığı harekatta İran askeri mevzileri, kıyı gözetleme noktaları, hava savunma sahaları, yer altı mühimmat depoları ve deniz araçlarının hedef alındığı belirtildi.
İran devlet televizyonu, Hürmüzgan vilayetine yönelik ABD bombardımanında 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ise savaşın başlangıcından bu yana ülke genelinde ölü sayısının 50'ye yükseldiğini, 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Pentagon'a göre, pazartesi gününden bu yana İran ile yaşanan çatışmalarda yaralanan ABD askeri personelinin sayısı 13'e yükseldi.
İRAN'DAN AÇIKLAMA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeye çalıştığını savunarak, bölgedeki önlemlerinin ABD saldırılarına yönelik yasal bir yanıt olduğunu belirtti.
Bekayi, Washington'ın yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Tahran'ın tek taraflı olarak taahhütlerine bağlı kalamayacağını ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını açıkladı. Açıklamada, boğazın tamamen güvensiz ve kapalı olduğu, bölgeden doğalgaz, petrol ve gübre sevkiyatının yapılamayacağı uyarısında bulunuldu.
CENTCOM ise tankerlerin mayına çarptığı yönündeki iddiaları yalanlayarak açıklamanın asılsız olduğunu bildirdi.
ABD SİYASETİNDE ÇATLAK SESLER
Ürdün'deki üslerde iki ABD askerinin ölmesi ve birinin kaybolması üzerine ABD Kongresi'nde tartışmalar büyüyor.
Demokrat Senatör Chris Van Hollen, "Bu anlamsız savaş hiç başlamamalıydı, şimdi sona ermeli" derken, Temsilci Ro Khanna da savaşa derhal son verilmesi çağrısında bulundu.
Senatör Adam Schiff, Cumhuriyetçileri İran ile askeri çatışmayı durdurmaya zorlamak amacıyla Kongre'ye yeni bir Savaş Yetkileri Yasası tasarısı sunmaya hazırlanıyor.
Cumhuriyetçi Temsilci Marjorie Taylor Greene ise ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirerek, Amerikan askerlerinin İsrail adına yürütülen bir savaşta feda edildiğini belirtti.