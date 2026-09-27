Kuzey İrlanda'yı sarsan gerilim 28 yıl sonra yeniden hortladı

Kuzey İrlanda'da İngiltere yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında 1990'larda büyük çatışmalara neden olan Orange Order Yürüyüşü'nün 28 yıl sonra Katolik mahallesinden geçişine yeniden izin verilmesi, bölgede Protestan-Katolik gerilimini yeniden artırdı.

Kuzey İrlanda'da İngiltere yanlısı ve Protestan Orange Order üyelerinin her yıl yaptığı yürüyüşün Drumcree Mahallesi'nde Katoliklerin yaşadığı Garvaghy Road'dan geçen kısmının yapılmasına izin verilmesi için yapılan başvuru mahkeme tarafından kabul edildi.

Taraflar arasındaki yürüyüş ve protestoların barışçıl hale getirilmesi için kurulan Bağımsız Yürüyüş Komisyonu, en son 1997'de yapılan ve 1998'de yasaklanan yürüyüşün Drumcree ayağının bugün yapılabileceğine hükmetti.

Komisyon, yalnızca 35 kişinin yürüyebileceğini ve bandonun yürüyüşte yer alamayacağını belirtirken, karara hem Orange Order üyeleri, hem Katolikler hem de Cumhuriyetçi Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill tepki gösterdi.