Kuzey Kore lideri Kim: Dünyanın en güçlü ordusunu kuracağız
24.10.2026 08:52
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordudaki tüm bölüklerin askeri ve teknik bakımdan elit güce dönüştürülmesini isteyerek dünyanın en güçlü ordusunu kurma hedefiyle askeri devrim çağrısı yaptı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordunun tüm bölüklerinin askeri ve teknik bakımdan elit birliklere dönüştürülmesi talimatını vererek dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerini kurmayı amaçlayan "Kore tarzı bir askeri devrim" çağrısı yaptı.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, başkent Pyongyang'da perşembe ve cuma günleri düzenlenen bölük komutanları toplantısında konuştu.
Toplantının amacının dünyadaki en güçlü silahlı kuvvetleri yetiştirmeye dönük bir plan geliştirmek olduğunu söyleyen Kim, orduya bağlı bütün bölüklerin askeri ve teknik yönden güçlü, kusursuz muharebe birlikleri haline gelmesini istedi.
Kim, 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni dönem askeri yapılanma hedefine ulaşılması için her bölüğün eksiksiz hazırlanması gerektiğini belirterek "En güçlü orduyu kuralım ve kendi tarzımızda bir askeri devrimi hızlandıralım" ifadesini kullandı.
KCNA, söz konusu buluşmanın şubat ayında yapılan ve ülkenin gelecek beş yıllık rotasını çizen iktidar partisinin 9. Kongresi'nden sonra ordu genelini kapsayan ilk toplantı olduğunu bildirdi.
Kim, şubat ayındaki parti kongresinde konvansiyonel kuvvetlerin tahkim edilmesi gerektiğini dile getirmiş, nükleer silah ve füze geliştirme planlarını da teyit etmişti.
Pyongyang yönetimi, uzun süredir yürürlükte olan Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen nükleer silah sahibi devlet statüsünü yasayla güvenceye aldı ve nükleer cephanesinin kalıcı, geri döndürülemez olduğunu defalarca ilan etti.
Kuzey Kore ordusu son dönemde yapay zeka teknolojisi kullandığı belirtilen yeni tip hassas güdümlü torpido sistemi ile orta menzilli hipersonik füze dahil olmak üzere çok sayıda silahı denemeden geçirdi.
Moskova'nın 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahale sonrasında Rusya'nın temel müttefiklerinden birine dönüşen Kuzey Kore, ekonomik kazanımlar ve askeri teknoloji karşılığında Rusya'nın savaşına destek için bölgeye asker sevk etti.
SINIR HATTINDAKİ PATLAMA İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TANSİYONU YÜKSELTTİ
Kim'in askeri devrim çağrısı, iki ülke sınırını oluşturan Askerden Arındırılmış Bölge içindeki patlamanın ardından Seul yönetiminin sınır görüşmesi teklif ettiği haftada geldi.
Güney Koreli askerlerin yaralandığı Askerden Arındırılmış Bölge'deki patlamaya Kuzey Kore mayınlarının yol açtığını öne süren Seul, cuma günü sınır hattını netleştirmek ve iletişim kanallarını yeniden kurmak amacıyla Pyongyang'a askeri müzakere teklifi iletti.
Patlama nedeniyle Güney Kore'nin daha önce dile getirdiği özür talebini geri çeviren ve mayın iddiasını kesin dille reddeden Kuzey Kore yönetimi, Seul'ün cuma günkü görüşme önerisine henüz yanıt vermedi.
1950-1953 Kore Savaşı barış anlaşması yerine ateşkesle sona erdiği için iki ülke hukuki olarak halen savaş durumunu koruyor.