Kuzey Kore lideri Kim: Dünyanın en güçlü ordusunu kuracağız

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordunun tüm bölüklerinin askeri ve teknik bakımdan elit birliklere dönüştürülmesi talimatını vererek dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerini kurmayı amaçlayan "Kore tarzı bir askeri devrim" çağrısı yaptı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, başkent Pyongyang'da perşembe ve cuma günleri düzenlenen bölük komutanları toplantısında konuştu.

Toplantının amacının dünyadaki en güçlü silahlı kuvvetleri yetiştirmeye dönük bir plan geliştirmek olduğunu söyleyen Kim, orduya bağlı bütün bölüklerin askeri ve teknik yönden güçlü, kusursuz muharebe birlikleri haline gelmesini istedi.

Kim, 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni dönem askeri yapılanma hedefine ulaşılması için her bölüğün eksiksiz hazırlanması gerektiğini belirterek "En güçlü orduyu kuralım ve kendi tarzımızda bir askeri devrimi hızlandıralım" ifadesini kullandı.

KCNA, söz konusu buluşmanın şubat ayında yapılan ve ülkenin gelecek beş yıllık rotasını çizen iktidar partisinin 9. Kongresi'nden sonra ordu genelini kapsayan ilk toplantı olduğunu bildirdi.