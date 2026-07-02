Kuzey Kore manzaralı kahve keyfi. Sınır bölgesine turistler akın akın gidiyor
02.07.2026 11:53
Güney Kore'nin Kuzey Kore sınırında, komünist rejimin dışa kapalı topraklarına sadece iki kilometre mesafede açılan Starbucks şubesi turistlerin akınına uğruyor
ASKERİ KONTROL NOKTASINDAN KAHVEYE
Güney Kore'nin başkenti Seul'e arabayla bir saatten daha kısa bir mesafede bulunan Starbucks, Kasım 2024'te açıldığından bu yana on binlerce yerli ve yabancı turisti çekti.
Kafe, dürbünlerle dışa kapalı Kuzey Kore devletinin izlenebildiği Aegibong Barış Ekolojik Parkı gözlemevinin hemen altındaki bir tepede yer alıyor.
Ancak bu kafede kahve içmek sıradan bir deneyim değil. Müşterilerin kahve evini barındıran parka girmek için önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Ziyaretçiler, otoparktan park yetkilileri tarafından işletilen bir servise biniyor ve silahlı Güney Kore deniz piyadeleri tarafından korunan askeri bir kontrol noktasından geçerek kafeye ulaşıyor.
TURİSTLERİN GÖZÜNDEN ZIT KUTUPLAR
Ailesiyle birlikte Güney Kore'yi ziyaret eden ve ABD'nin San Diego şehrinde yaşayan Kim Jong-hyun, kendisini bu tepeye çeken şeyin ortamdaki bu ironik kontrast olduğunu söylüyor: "Burada bir Starbucks olduğunu duyduğumda, doğal olarak gelip kendi gözlerimle görmem gerektiğini düşündüm. Oldukça sıra dışı bir durum."
İrlandalı turist James Seymour ise AFP'ye yaptığı açıklamada, seyir terasından bakıldığında manzaranın "tamamen zıt kutupları" yansıttığını belirtiyor.
ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 275'LİK PATLAMA
Park yönetiminin paylaştığı verilere göre, Starbucks'ın açılmasından bu yana Aegibong Barış Ekolojik Parkı'na gelen ziyaretçi sayısı iki kattan fazla arttı. Geçtiğimiz yıl yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 275 artarak 56 bin 829'a ulaştı. Bu rakamın yaklaşık üçte birlik en büyük dilimini ise Çinli turistler oluşturdu.
Parkın denetimini yürüten Gimpo Kültür Vakfı'ndan Lee Chun-woo, bu devasa artışın "tamamen Starbucks mağazasının açılmasına bağlı olduğunu" ifade ediyor.
TURİSTLERİ ÇEKEN MANZARA
Starbucks Kore, mağazanın lokasyonu için Han ve Imjin nehirlerinin birleştiği, ziyaretçilere "doğanın ortasında dinlenmek için eşsiz bir yer" sunan manzaralı bir noktayı seçtiklerini belirtiyor.
Şirketin resmi açıklamalarında, 136 metrekarelik mağazanın Kuzey Kore'ye olan yakınlığından hiç bahsedilmiyor.