Kuzey Kore manzaralı kahve keyfi. Sınır bölgesine turistler akın akın gidiyor

Park yönetiminin paylaştığı verilere göre, Starbucks'ın açılmasından bu yana Aegibong Barış Ekolojik Parkı'na gelen ziyaretçi sayısı iki kattan fazla arttı. Geçtiğimiz yıl yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 275 artarak 56 bin 829'a ulaştı. Bu rakamın yaklaşık üçte birlik en büyük dilimini ise Çinli turistler oluşturdu.

Parkın denetimini yürüten Gimpo Kültür Vakfı'ndan Lee Chun-woo, bu devasa artışın "tamamen Starbucks mağazasının açılmasına bağlı olduğunu" ifade ediyor.