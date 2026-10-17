Kuzey Kore, yapay zekayla hedef seçen yeni torpido sistemini denedi

Son deneme, Kore Yarımadası'nda art arda gelen askeri hamlelerin beraberinde gerçekleşti.

Pyongyang yönetimi kısa süre önce iki Kore sınırında yaşanan mayın patlamasının yol açtığı gerilimin ardından bir denizaltıdan iki farklı seyir füzesi denediğini açıklamıştı.

Bölgede hipersonik füze geliştirme yarışı da hız kesmiyor. Ses hızının beş katından daha hızlı hareket eden ve uçuş sırasında manevra kabiliyetine sahip olan bu füzelerin radarlar tarafından takibi ve engellenmesi oldukça güç kabul ediliyor.

Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemesinden günler sonra Seul yönetimi de savaş alanının seyrini değiştirebilecek stratejik bir unsur olarak nitelediği hipersonik süzülme aracını test etti.

Pyongyang bu denemenin başarısız olduğunu öne sürse de Güney Kore bu iddiayı reddetti.

Uzman Yang Moo-jin'e göre Kuzey Kore, olası bir zirve öncesinde Seul'ün hipersonik füze programını küçümseyerek Washington'ın müttefiki olan Güney Kore'ye karşı silahlanma yarışında önde olduğu algısını güçlendirmeye çalışıyor.