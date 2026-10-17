Kuzey Kore, yapay zekayla hedef seçen yeni torpido sistemini denedi
17.10.2026 11:39
Kuzey Kore, hedef tespiti ve güdümünde yapay zekadan faydalanan süper hızlı Zam-2.0 torpido sistemini başarıyla denediğini duyurdu.
Kuzey Kore, su altı silahlarına yapay zeka entegre ettiğini duyurarak askeri teknolojisinde yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı.
Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Pyongyang yönetimi, hedef tespiti ve güdüm sisteminde yapay zekadan yararlanan "yeni tip" hassas güdümlü bir torpido sistemini denedi.
"Zam-2.0" adı verilen "süper hızlı" torpido sisteminin su altı denemesi perşembe günü yapıldı. KCNA, denemenin silahın teknik güncellemelerini doğrulamak amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Resmi açıklamada, roket itki sisteminin performansını ve itiş verimliliğini artırmaya yönelik temel teknolojilerin kanıtlandığı, sistemin son beş yıl içinde 180'den fazla farklı teste tabi tutulduğu aktarıldı.
Son dönemde Pyongyang yönetimi, nükleer ve konvansiyonel cephaneliğini yapay zekayla modernize etme arayışını sürdürüyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, eylül ayında yaptığı bir konuşmada ülkenin silah sistemlerindeki yapay zeka seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulamıştı.
Yönetim, bu ayın başlarında da orta menzilli bir hipersonik füzenin fırlatılmasında yapay zekadan faydalandığını açıklamıştı.
YAPAY ZEKA SAHTE HEDEFLERİ AYIRT ETMEYİ HEDEFLİYOR
Askeri uzmanlar, torpidolara yapay zeka kabiliyeti kazandırılmasının su altı savaş dinamiklerini değiştirebileceğine işaret ediyor.
Yüksek hızda ilerleyen torpidoların hedefi bulmasında yapay zekanın kullanılması, silaha otonom karar verme ve savunma sistemlerini şaşırtacak manevralar yapma yeteneği sağlayabilir.
Güney Kore'deki Kyungnam Üniversitesinden Profesör Lim Eul-chul, AFP'ye yaptığı açıklamada sistemin getirebileceği pratik sonuçlara dikkat çekti:
"Güney Kore ve ABD torpidoları saptırmak için yanıltıcı hedefler kullanıyor ancak yapay zeka gerçek hedefleri sahtelerinden ayırt etmeye yardımcı olabilir."
Lim, Pyongyang yönetiminin torpidolardan denizaltıdan fırlatılan silahlara kadar geniş bir alanda ABD'nin stratejik unsurlarını etkisiz kılabileceğini kanıtlamaya çalıştığını kaydetti.
Öte yandan analistler, Ukrayna'daki savaşa asker göndererek Moskova'ya destek veren Kuzey Kore'nin, bunun karşılığında Rusya'dan aldığı teknolojik yardımlarla füze ve silah teknolojisini hızla ilerletiyor olabileceğini ifade ediyor.
Kuzey Kore'nin iddialarına karşın uzmanlar, bu teknolojinin sahada tam anlamıyla kusursuz çalışması için yönetimin zamana ihtiyacı olduğu görüşünde.
Seul'deki Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesinin eski rektörü Yang Moo-jin, torpidonun yüksek süratle ilerlerken çıkardığı sesin en büyük zafiyet olduğunu belirtti.
Yang, "Su altında yüksek hızlarda bir torpido belirgin bir gürültü çıkarır ve bu da tespit edilmesini kolaylaştırır. Bu gürültüyü azaltmak ileri teknoloji gerektiren büyük bir teknik zorluktur ve Kuzey Kore henüz bu seviyeye ulaşmış görünmüyor" dedi.
KORE YARIMADASI'NDA HİPERSONİK REKABET
Son deneme, Kore Yarımadası'nda art arda gelen askeri hamlelerin beraberinde gerçekleşti.
Pyongyang yönetimi kısa süre önce iki Kore sınırında yaşanan mayın patlamasının yol açtığı gerilimin ardından bir denizaltıdan iki farklı seyir füzesi denediğini açıklamıştı.
Bölgede hipersonik füze geliştirme yarışı da hız kesmiyor. Ses hızının beş katından daha hızlı hareket eden ve uçuş sırasında manevra kabiliyetine sahip olan bu füzelerin radarlar tarafından takibi ve engellenmesi oldukça güç kabul ediliyor.
Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemesinden günler sonra Seul yönetimi de savaş alanının seyrini değiştirebilecek stratejik bir unsur olarak nitelediği hipersonik süzülme aracını test etti.
Pyongyang bu denemenin başarısız olduğunu öne sürse de Güney Kore bu iddiayı reddetti.
Uzman Yang Moo-jin'e göre Kuzey Kore, olası bir zirve öncesinde Seul'ün hipersonik füze programını küçümseyerek Washington'ın müttefiki olan Güney Kore'ye karşı silahlanma yarışında önde olduğu algısını güçlendirmeye çalışıyor.