Kuzey Kore'nin 10 bin tonluk canavarları yolda. "Birbiri ardına denize indireceğiz"
24.06.2026 08:15
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, donanmanın nükleer silahlarla güçlendirileceğini ve 10 bin tonluk stratejik savaş gemilerinin üretileceğini açıkladı.
KİM'DEN NÜKLEER DONANMA AÇIKLAMASI
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin donanmasını nükleer silahlarla donatma fikrinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve daha büyük savaş gemileri inşa edeceklerini açıkladı.
Resmi Kuzey Kore Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kim, Nampho Limanı'nda düzenlenen törende geçen yıl hizmete giren iki 5 bin tonluk savaş gemisinden biri olan “Choe Hyon” muhribinin göreve alınmasını kutladı.
Kim, törende yaptığı konuşmada, "Donanmanın nükleer silahlarla donatılması programı planlandığı şekilde kararlılıkla ilerliyor." ifadelerini kullandı.
10 BİN TONLUK SAVAŞ GEMİLERİ GELİYOR
Kim, Choe Hyon'un ardından yakında Kang Kon adlı muhribin de hizmete alınacağını belirterek, "Bundan sonra 10 bin tonluk stratejik savaş gemilerini birbiri ardına denize indireceğiz." dedi.
Kuzey Kore lideri ayrıca, Choe Hyon'dan daha büyük sınıfta gemiler üretmeyi hedeflediklerini ve her yıl bu kategoride iki yeni savaş gemisinin inşa edileceğini söyledi. Plan kapsamında 10 bin tonluk bir kruvazörün de yer aldığı aktarıldı.
GÜNEY KORE İLE DENİZ GÜCÜ REKABETİ
10 bin tonluk savaş gemileri, ABD Donanması'nın Arleigh Burke sınıfı muhripleri ya da Güney Kore'nin Sejong the Great sınıfı destroyerleriyle benzer büyüklükte kabul ediliyor.
Güney Kore donanmasının 5 bin tonun üzerinde 10'dan fazla gemisi bulunurken, Kuzey Kore'nin bu kategoride yalnızca iki gemisi bulunuyor.
Sangji Üniversitesi'nden askeri çalışmalar profesörü Choi Gi-il, 10 bin tonluk gemi hedefinin sembolik önem taşıdığına dikkat çekiyor.
ABD VE GÜNEY KORE'YE MESAJ
Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin donanmayı nükleer kapasiteyle güçlendirme planı, öncelikle ABD ve Güney Kore'ye yönelik bir caydırıcılık mesajı taşıyor.
Kyungnam Üniversitesi'nden Kuzey Kore uzmanı Lim Eul-chul, gemilerden fırlatılabilecek taktik nükleer başlıklı seyir füzelerinin konuşlandırılması halinde Güney Kore ve ABD ordularının savunma maliyetlerinin önemli ölçüde artacağını belirtti.
Kim'in açıklaması, birkaç gün önce iktidardaki İşçi Partisi toplantısında askeri modernizasyonun hızlandırılacağı yönündeki taahhüdünün ardından geldi. Kuzey Kore lideri o toplantıda ABD ve Güney Kore'yi Kore Yarımadası'nı "nükleer savaşın eşiğine sürüklemekle" suçlamıştı.
Kore Savaşı'nın ardından imzalanan ateşkes nedeniyle teknik olarak hala savaş halinde olan iki Kore arasında gerilim sürerken, ABD Güney Kore'de yaklaşık 28 bin 500 asker bulunduruyor.