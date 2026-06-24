Kuzey Kore'nin 10 bin tonluk canavarları yolda. "Birbiri ardına denize indireceğiz"

Kim, Choe Hyon'un ardından yakında Kang Kon adlı muhribin de hizmete alınacağını belirterek, "Bundan sonra 10 bin tonluk stratejik savaş gemilerini birbiri ardına denize indireceğiz." dedi.

Kuzey Kore lideri ayrıca, Choe Hyon'dan daha büyük sınıfta gemiler üretmeyi hedeflediklerini ve her yıl bu kategoride iki yeni savaş gemisinin inşa edileceğini söyledi. Plan kapsamında 10 bin tonluk bir kruvazörün de yer aldığı aktarıldı.