Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Güney Kore ile gerilimi iyice tırmandırdı
12.10.2026 09:38
Kuzey Kore'nin bugün yaptığı balistik füze denemeleri, iki ülke arasında bir süredir zaten yüksek olan gerilimi biraz daha tırmandırdı.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin, doğu kıyısı açıklarına doğru birden fazla balistik füze fırlattığı belirtildi. Kuzey Kore'nin bu hamlesinin, Güney Kore'nin kısa bir süre önce gerçekleştirdiği hipersonik füze denemesinin ardından gelmesi ve 1 ay içinde dördüncü deneme olması dikkat çekti.
Seul yönetimi, bu testlerle Pyongyang yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını hiçe saydığını söylerken, bazı yorumlarda Kuzey Kore'nin 1 ay içinde 4 kez füze denemesi gerçekleştirmesi, ABD ile olası bir görüşme öncesi ellerini güçlendirme çabası olarak nitelendiriliyor.
TAMPON BÖLGEDEKİ PATLAMANIN ARDINDAN GERİLİM TIRMANDI
21 Eylül'de iki ülkeyi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) Güney Kore askerlerinin mayın temizleme çalışması sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralanmıştı.
Seul, patlamanın sebebinin Kuzey Kore tarafından "yerleştirilen" mayınlardan kaynaklandığının belirlendiğini savunurken, Kuzey Kore patlamanın sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.
Tampon bölgede yaşanan bu olayın ardından iki ülke arasında tansiyon yükselirken, karşılıklı füze denemeleri de hız kazandı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, farklı tiplerde olduğu değerlendirilen balistik füzelerin yerel saatle 09:20 sularında Pyongyang yakınlarından fırlatıldığı ve bunlardan birinin 900 kilometreden fazla mesafe kat ettiği bildirildi.
Bundan önce Japon sahil güvenlik birimleri, Kuzey Kore’nin balistik füze olduğu düşünülen iki tanımlanamayan mühimmat fırlattığını ve her ikisinin de düştüğünün tahmin edildiğini duyurmuştu.
Bu gelişme üzerine acil toplanan Güney Kore Milli Güvenlik Dairesi, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının ihlali olarak nitelendirdikleri bu füze denemelerini kınayarak derhal durdurulması çağrısında bulundu.
BM, 2006 yılından bu yana, Pyongyang yönetiminin nükleer silah ve balistik füze geliştirmesini önlemek amacıyla bu Kuzey Kore'ye yaptırım uyguluyor.
Bu son füze denemeleri, iki ülke arasındaki karşılıklı silah testleri nedeniyle Kore yarımadasında gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung (üstte), ülkesinin ilk hipersonik füze denemesini bizzat denetlemişti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü, Kuzey Kore’nin bugünkü füze denemelerini, kendi hipersonik füzelerinin başarılı bir şekilde fırlatılmasına karşılık bir güç gösterisi olarak nitelendirirken, Kuzey Kore'nin aynı zamanda füze kabiliyetlerini sergileme girişimi gibi göründüğünü belirtti.
Kuzey Kore ise en son 3 Ekim’de balistik füze denemesi yapmış, devlet medyası KCNA bunun Devlet Başkanı Kim Jong Un (üstte) gözetiminde test edilen hipersonik bir füze olduğunu duyurmuştu.
Seul'daki Daejeon Üniversitesi profesörlerinden ve eski bir Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi olan Song Seong-jong, olağan dışı sıklıktaki bu testlerle Pyongyang yönetiminin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası bir zirve öncesinde elini güçlendirmeye çalıştığını söyledi.