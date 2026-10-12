Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Güney Kore ile gerilimi iyice tırmandırdı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, farklı tiplerde olduğu değerlendirilen balistik füzelerin yerel saatle 09:20 sularında Pyongyang yakınlarından fırlatıldığı ve bunlardan birinin 900 kilometreden fazla mesafe kat ettiği bildirildi.

Bundan önce Japon sahil güvenlik birimleri, Kuzey Kore’nin balistik füze olduğu düşünülen iki tanımlanamayan mühimmat fırlattığını ve her ikisinin de düştüğünün tahmin edildiğini duyurmuştu.

Bu gelişme üzerine acil toplanan Güney Kore Milli Güvenlik Dairesi, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının ihlali olarak nitelendirdikleri bu füze denemelerini kınayarak derhal durdurulması çağrısında bulundu.