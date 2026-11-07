Kuzey Kutbu'nda dev hava kalkanı çöktü. Dondurucu soğuklar erken gelebilir

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) Sözcüsü Grahame Madge, bu erken hareketliliğe ilişkin, "Bu çok erken bir tarih ve söz konusu erken gelişme muhtemelen Pasifik'teki El Nino olayının büyüklüğüyle tetikleniyor" dedi.

Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan ve atmosferde dalgalanma etkileri yaratan El Nino'nun bu yıl olağanüstü güçlü olduğu, bu durumun Rossby dalgalarını büyütebileceği kaydediliyor.

Stockdale ve Vitart, bozulmanın neden bu kadar erken başladığını tam olarak bilmediklerini belirtirken, El Nino'nun bu ihtimali artıran bir faktör olabileceği görüşüne katıldı.

Gelişmeye daha ihtiyatlı yaklaşan Cohen ise mevcut bozulmanın, genellikle La Nina yıllarında görülen, İskandinavya ve Rusya'nın kuzeybatısı üzerindeki rekor kıran yüksek basınç sistemiyle daha bağlantılı göründüğünü ifade etti.

DONDURUCU SOĞUKLARIN ŞİDDETİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yaşanabilecek soğuk hava dalgalarının ne kadar sert geçeceği henüz netlik kazanmadı.

Gelişmeyi "istisnai" olarak nitelendiren ancak "tam anlamıyla endişe verici olmadığını" belirten Madge, bozulmanın çok erken gerçekleşmesi nedeniyle Sibirya veya Kuzey Kutbu gibi bölgelerdeki hava sıcaklıklarının henüz ilerleyen kış aylarındaki kadar soğumadığını, bunun da soğuk hava dalgalarının şiddetini azaltabileceğini dile getirdi.

Daha ılıman kış koşulları yaratma eğilimi taşıyan El Nino'nun da bu etkileri dengeleyebileceği öngörülüyor.

Cohen, El Nino'nun süreci yumuşatabileceğini veya değiştirebileceğini kaydederken, bunun henüz kesinleşmediğini bildirdi.