"Kuzeyin Kralı" başbakanlığa hazırlanıyor

Göz ardı edildiğini hisseden bölgelere umut vaat etmesine rağmen Burnham'ın ülkeyi nasıl yöneteceğiyle ilgili detaylar henüz netleşmedi.

Geçen ay Makerfield bölgesinden milletvekili seçilerek parlamentoya dönen Burnham, o tarihten bu yana yalnızca bir konuşma yaptı.

Bu süreç, kamuoyundaki popülaritesini kaybeden ve kendi milletvekillerinin desteğini yitiren Starmer'ın görevden ayrılması ve yerine Burnham'ın geçmesiyle sonuçlanan dört haftalık bir dönemin başlangıcı oldu.

Burnham yaptığı konuşmada, iç politika gündeminin ana hatlarını çizerek, Londra'daki yetkilerin ülkenin diğer bölgelerine devredileceği büyük bir güç dengesi değişimi gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

Yeni lider, bu adımla eşitsizliğin azaltılacağını ve seçmenleri Reform UK partisine yönlendiren öfkenin önüne geçileceğini düşünüyor.

Reform UK'in yükselişini durdurma planı, en geç 2029 yılında yapılması gereken genel seçimlerde koltuklarını Nigel Farage liderliğindeki popülist partiye kaptırmaktan korkan İşçi Partisi milletvekillerinin desteğini kazandı.

Reform UK, aylardır kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alıyor. Ancak son haftalarda Farage'ın zengin bağışçılardan fon kabul etmesi, parti imajına zarar verirken Burnham'a İşçi Partisi'nin konumunu güçlendirmek için bir alan açtı.

Öte yandan Burnham'ın vaatlerini gerçekleştirmek için önünde kısıtlı bir zaman bulunuyor.

Genel seçimlere en fazla üç yıl kalmışken Burnham'ın uzun vadeli planlara dayanan vaatlerini hızla uygulamaya koyması gerekiyor.

Ekonomik kalkınma uzmanlarını temsil eden bağımsız bir kuruluş olan Ekonomik Kalkınma Enstitüsü'nün Direktörü Nigel Wilcock, Burnham'ın ekonomik büyüme konusunda yıllardır farklı bir yaklaşımı savunduğunu belirterek, "Asıl zorluk, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmektir" değerlendirmesini yaptı.