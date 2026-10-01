Lahey'in mahkum ettiği tek kadındı. Bosnalı Sırp Plavsic öldü

Bosna'da yaklaşık 100 bin kişinin hayatına mal olan ve 2,2 milyon insanı evinden eden savaş sırasında biyoloji profesörü olan Plavsic, Sırp milliyetçisi kimliğiyle biliniyordu.

Savaş zamanı lideri Radovan Karadzic'in yakın çevresinde yer alan ve daha sonra müebbet hapis cezası alacak olan Karadzic ile ortak hareket eden Plavsic, Sırp olmayan halkların hedef alınmasını açıkça savunmuştu.

Plavsic, Sırp olmayan unsurların temizlenmesini bir savaş suçu değil "doğal bir olgu" sözleriyle nitelemişti.

Dayton Barış Anlaşması'nın ardından 1996 yılında uluslararası toplumla işbirliğine yönelen Plavsic, radikal bir çizgi değişikliğine gitti.

Milliyetçilerin kalesi Pale'den uzakta, Banja Luka'yı merkez haline getirerek eski şahin müttefiklerine karşı muhalefetin başına geçti.

1996-1998 yılları arasında Sırp Cumhuriyeti başkanlığı görevini yürüten Plavsic, Batı yanlısı bir tutum benimsedi.

Partisinin 2000 yılındaki yerel seçimlerde yaşadığı oy kaybının ardından siyasetten çekilmeye başlayan Plavsic, aynı yılın aralık ayında Bosnalı Sırp parlamentosundaki milletvekilliği görevinden istifa etti.

Eski Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Plavsic'in ölümünün ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "Onun ölümü, Sırp Cumhuriyeti'ni kurma yolundaki mücadelenin, fedakarlıkların ve büyük zorlukların yaşandığı dönemi bir kez daha hatırlatıyor" değerlendirmesinde yer verdi.