Laos'ta zamana karşı yarış. 10 gündür mağarada mahsurlar
30.05.2026 11:11
Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişiden biri kurtarıldı. Mağarada hala kurtarılmayı bekleyen dört kişi var. İki kişiyse kayıp.
5 KİŞİDEN BİRİ KURTARILDI, İKİ KİŞİ KAYIP
Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta zamana karşı yarış var. Bir mağarada mahsur kalan 5 kişiden biri kurtarıldı. İki kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.
ALTIN ARAMAK İÇİN MAĞARAYA GİRDİLER
Yedi kişi, 20 Mayıs'ta altın aramak amacıyla başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki bir mağaraya girmişti.
Ancak aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı.
7 kişiden beşine günler sonra yerin yaklaşık 300 metre derinliğinde ulaşıldı. Sırada 5 kişiyi kurtarma operasyonu vardı.
KURTARMA OPERASYONU 37 DAKİKA SÜRDÜ
Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya’dan uzman dalgıçlar, uzun uğraşlar sonunda bir kişiyi yeniden gün ışığına kavuşturdu.
Dar bir geçitten yapılan kurtarma operasyonunun 37 dakika sürdüğü belirtildi. Ancak operasyona dair ayrıntı verilmedi.
Aslında kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etmeye çabasındaydı. Ancak bu plan ilk etapta başarısız oldu.