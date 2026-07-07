Le Pen'in siyasi yasağı kısaldı, elektronik kelepçe kararı çıktı

Fransa 'da temyiz mahkemesi, bugün aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen 'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını usulsüz kullandığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyet kararını onadı.

Mahkeme, Le Pen'in kamu görevine aday olmasını engelleyen süreyi kısalttı. Bu karar, teorik olarak Le Pen'in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasının önünü açık bırakıyor.

Buna karşılık mahkeme, Le Pen'i üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın iki yılı ertelendi, bir yılının ise elektronik kelepçeyle infaz edilmesine hükmedildi. Bu durum, olası bir cumhurbaşkanlığı kampanyasını hem siyasi hem de pratik açıdan güçleştirirken, Le Pen'in Fransa'nın en yüksek makamına yeniden aday olup olmayacağı konusunda belirsizlik yarattı.

Le Pen daha önce, elektronik kelepçeyle ceza infaz edilirken cumhurbaşkanlığı kampanyası yürütmeye sıcak bakmadığını söylemiş, bunun seçim çalışmalarını aksatacağını ve aday olarak konumunu zayıflatacağını savunmuştu.

Ancak yeni kararın ardından nasıl aksiyon alacağı henüz açıklamadı.