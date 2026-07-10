Litvanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği silahı sarayda sergileyecek
10.07.2026 09:02
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlere isimlerine özel işlenmiş birer revolver hediye etti. Hediye uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, Litvanya Cumhurbaşkanlığı silahın sergileneceğini açıkladı.
HEDİYE SİLAHIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve hükümet başkanlarına verdiği hediyeler uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
Litvanya Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'ya ismine özel işlenmiş bir revolver hediye edildiğini doğrulayarak silahın ilk görüntülerini yayınladı.
CUMHURBAŞKALIĞI SARAYI'NDA SERGİLENECEK
Zirvenin ardından ülkesine dönen Litvanya lideri, hediye silahı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına sergiledi.
Litvanya Cumhurbaşkanlığı İletişim Grubu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hediyenin devlet başkanına verilen diğer diplomatik armağanlar gibi Cumhurbaşkanlığı binasında sergilenmesinin planlandığı belirtildi.
ÇOK KONUŞULAN GÜMÜŞAY REVOLVER
Hediye edilen her bir revolver liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de düzenlendi.
Liderlere hediye edilen silahın Türk savunma sanayisinin 1990'larda ürettiği Gümüşay .357 Magnum revolveri olduğu ortaya çıktı. Silahlar, mermileriyle birlikte özel ahşap kutular içinde teslim edildi.
Kutuda ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca Gümüşay." ifadesinin yer aldığı plaket de bulunuyor.
Gümüşay .357 Magnum, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından 1990'lı yıllarda sınırlı sayıda üretilen nadir modeller arasında yer alıyor.
BAZI LİDERLER SİLAHLARI TÜRKİYE'DE BIRAKTI
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götürmedi.
İngiliz yetkililer, ateşli bir silahın Birleşik Krallık'a ithal edilmesinin yasal olmaması nedeniyle revolverin Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silahın ateş edemeyecek şekilde etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor.
SİLAHI SERGİLEYECEK TEK ÜLKE LİTVANYA DEĞİL
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin revolveri ise Roma'daki Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi'de diğer resmi hediyelerle birlikte muhafaza ediliyor.
Kanada Dışişleri Bakanlığı, silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenmemek üzere etkisiz hale getirileceğini duyurdu. Yetkililer, hediyenin daha sonra uygun bir kamu kurumunda veya müzede sergilenmesinin değerlendirildiğini açıkladı.