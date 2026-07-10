Litvanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği silahı sarayda sergileyecek

Hediye edilen her bir revolver liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de düzenlendi.

Liderlere hediye edilen silahın Türk savunma sanayisinin 1990'larda ürettiği Gümüşay .357 Magnum revolveri olduğu ortaya çıktı. Silahlar, mermileriyle birlikte özel ahşap kutular içinde teslim edildi.

Kutuda ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca Gümüşay." ifadesinin yer aldığı plaket de bulunuyor.

Gümüşay .357 Magnum, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından 1990'lı yıllarda sınırlı sayıda üretilen nadir modeller arasında yer alıyor.