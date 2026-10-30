Londra Belediye Başkanı Khan, Türk restoranında künefe yaptı

Türkiye ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulunan Sadiq Khan, "Gelecek ay COP31'de başkentimizi temsil etmek ve harika kentimize daha fazla ticaret ve yatırım çekmek üzere Türkiye'ye seyahat edecek ilk Belediye Başkanı olacağım için son derece mutluyum" dedi.

İklim krizinin gezegenin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğuna işaret eden Khan, "Kentler, hepimizin görmeye son derece ihtiyaç duyduğu değişimi tetikleme noktasında hayati bir role sahip" değerlendirmesini yaptı.

Khan, uluslararası liderlerle bir araya geleceği temaslara ilişkin, "Bu nedenle küresel liderlerin yanında yer alarak hem neler yapılabileceğini hem de bu çalışmaların ekonomilerimize nasıl büyük bir canlılık kazandıracağını ele alacağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul programının hedeflerine de değinen Khan, "Daha sonra iki büyük kentimiz arasındaki ticaret ve yatırımı teşvik etmek ve Türk kökenli Londralıların başkentimizde sürdürdüğü büyük etkiyi kutlamak üzere İstanbul'a geçeceğim" açıklamasında bulundu.

Londra'daki buluşmaya ilişkin memnuniyetini paylaşan Khan, "Bugün Antepliler'de Ahmet Murat Üstünsürmeli ve yetenekli ekibiyle tanışarak bu olağanüstü bağı kutlamak ve herkes için daha iyi bir Londra'yı nasıl inşa etmeyi sürdürebileceğimizi konuşmak gerçek bir onurdu" diye ekledi.