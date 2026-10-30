Londra Belediye Başkanı Khan, Türk restoranında künefe yaptı
30.10.2026 14:44
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, mutfak önlüğünü giyip künefe pişirdiği Türk restoranında Türkiye'ye yapacağı resmi ziyareti duyurdu.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, başkentin kuzeyindeki Green Lanes bölgesinde yer alan bir Türk restoranında tatlı tezgahının başına geçti.
Gaziantep mutfağını 1993 yılından bu yana Londra'ya taşıyan Antepliler isimli işletmeyi ziyaret eden Khan, işletme sahibi Ahmet Murat Üstünsürmeli'den tatlının yapılışına dair bilgi alarak künefe pişirdi.
Hazırladığı künefeyi yardımcısı Mete Çoban'a ikram eden Khan, Çoban'ın "Bence bu sizin yeni mesleğiniz olmalı" sözleriyle karşılaştı.
Khan, künefe hazırladığı o anları kendi sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.
Küresel kentler ağı C40'ın eş başkanı sıfatını taşıyan Khan, gelecek ay Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) Londra'yı temsilen katılacağını açıkladı.
Bu seyahatle birlikte Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk Londra Belediye Başkanı unvanını alacak olan Khan, iklim zirvesinin ardından yatırım ve ticaret temaslarında bulunmak üzere İstanbul'a geçecek.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 28 milyar sterline ulaştığına işaret eden Khan, yaklaşık 8 bin İngiliz şirketinin Türkiye'ye ihracat yaptığını vurguladı.
Khan, projeksiyonlara göre Türkiye'nin 2050 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük 12'nci, Avrupa'nın ise en büyük dördüncü ekonomisi olmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Türkiye'nin Londra sakinleri arasında en yaygın 13'üncü doğum yeri olduğuna işaret eden Khan; Hackney, Enfield ve Haringey gibi bölgelerde köklü bir geçmişe sahip olan Türk toplumunun başkentin ekonomik ve kültürel dokusuna büyük güç kattığını söyledi.
İKLİM ZİRVESİNİN ARDINDAN İSTANBUL'DA İŞ ÇEVRELERİYLE BULUŞACAK
Türkiye ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulunan Sadiq Khan, "Gelecek ay COP31'de başkentimizi temsil etmek ve harika kentimize daha fazla ticaret ve yatırım çekmek üzere Türkiye'ye seyahat edecek ilk Belediye Başkanı olacağım için son derece mutluyum" dedi.
İklim krizinin gezegenin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğuna işaret eden Khan, "Kentler, hepimizin görmeye son derece ihtiyaç duyduğu değişimi tetikleme noktasında hayati bir role sahip" değerlendirmesini yaptı.
Khan, uluslararası liderlerle bir araya geleceği temaslara ilişkin, "Bu nedenle küresel liderlerin yanında yer alarak hem neler yapılabileceğini hem de bu çalışmaların ekonomilerimize nasıl büyük bir canlılık kazandıracağını ele alacağım" ifadelerini kullandı.
İstanbul programının hedeflerine de değinen Khan, "Daha sonra iki büyük kentimiz arasındaki ticaret ve yatırımı teşvik etmek ve Türk kökenli Londralıların başkentimizde sürdürdüğü büyük etkiyi kutlamak üzere İstanbul'a geçeceğim" açıklamasında bulundu.
Londra'daki buluşmaya ilişkin memnuniyetini paylaşan Khan, "Bugün Antepliler'de Ahmet Murat Üstünsürmeli ve yetenekli ekibiyle tanışarak bu olağanüstü bağı kutlamak ve herkes için daha iyi bir Londra'yı nasıl inşa etmeyi sürdürebileceğimizi konuşmak gerçek bir onurdu" diye ekledi.