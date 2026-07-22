Louvre'da tarihi soygunun yaşandığı galeri yeniden açıldı
22.07.2026 14:45
Louvre Müzesi'nde 100 milyon dolar değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı Apollo Galerisi yeniden ziyarete açıldı. Ancak çalınan eserler hala bulunamadığı için galeri bu kez boş vitrinleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
APOLLO GALERİSİ KAPILARINI AÇTI
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre'da geçen yıl düzenlenen büyük soygunun hedefi olan Apollo Galerisi, bugün itibarıyla yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı.
Ancak galeride sergilenen Fransız kraliyet mücevherleri güvenlik gerekçesiyle kaldırıldığı için ziyaretçiler bu kez neredeyse boş bir galeriyi geziyor.
100 MİLYON DOLARLIK SOYGUN DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
Apollo Galerisi, daha önce Fransız kraliyet mücevherlerine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyordu.
Geçen yıl gündüz saatlerinde düzenlenen soygunda yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki sekiz eser çalınmış, olay son yılların en büyük soygunlarından biri olarak tarihe geçmişti.
Soygunla bağlantılı olduğu düşünülen dört şüpheli yakalanmış olsa da çalınan mücevherlere henüz ulaşılamadı. Müzede kalan diğer kraliyet mücevherlerinin ise ilerleyen dönemde penceresiz ve yüksek güvenlikli özel bir salonda sergileneceği açıklandı.
HIRSIZLAR BALKONDAN GİRDİ
Hırsızlar kamyona monte edilmiş hidrolik platform kullanarak galerinin balkonuna ulaştı. Daha sonra güçlü kesici disklerle pencereleri ve vitrinleri keserek içeri girdi ve mücevherleri çaldı.
Müzenin 2019 yılında yaptırdığı güvenlik denetiminde, galerinin balkona ve caddeye yakın konumu nedeniyle güvenlik açıkları bulunduğu belirtilmişti. Ancak rapordaki tavsiyelerin hayata geçirilmediği ortaya çıktı.
SOYGUN MÜZEDE YÖNETİM KRİZİNE YOL AÇTI
Olay, yalnızca Fransa'da değil dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
Soygunun ardından müzenin eski güvenlik kameraları ve diğer güvenlik zafiyetleri tartışma konusu oldu.
Yaşanan kriz nedeniyle çalışanlar protestolar düzenlerken, Louvre'un ilk kadın başkanı Laurence des Cars görevinden ayrıldı.
Des Cars'ın yerine şubat ayında daha önce Versay Sarayı'nı yöneten sanat tarihçisi Christophe Leribault atandı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Polis, soygunun ardından dört şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin geçmişlerinde hırsızlık ve fuhuşa aracılık gibi çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu belirtildi.
Bazıları soyguna katıldıklarını kabul ederken, bunu kimliği açıklanmayan bir kişinin talimatıyla yaptıklarını ve hedefin Louvre Müzesi olduğunu bilmediklerini öne sürdü.
Ancak soruşturmayı yürüten yetkililerin böyle bir "beyin" olup olmadığından emin olmadığı ifade edildi. Bir diğer ihtimal ise soygunun tamamen maddi kazanç amacıyla çete tarafından planlandığı yönünde.
Geçen yıl yaklaşık 9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi, kapasitesinin üzerinde ziyaretçi kabul etmesi nedeniyle uzun süredir yoğunluk sorunuyla da karşı karşıya bulunuyor.