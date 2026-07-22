Louvre'da tarihi soygunun yaşandığı galeri yeniden açıldı

Polis, soygunun ardından dört şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin geçmişlerinde hırsızlık ve fuhuşa aracılık gibi çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu belirtildi.

Bazıları soyguna katıldıklarını kabul ederken, bunu kimliği açıklanmayan bir kişinin talimatıyla yaptıklarını ve hedefin Louvre Müzesi olduğunu bilmediklerini öne sürdü.

Ancak soruşturmayı yürüten yetkililerin böyle bir "beyin" olup olmadığından emin olmadığı ifade edildi. Bir diğer ihtimal ise soygunun tamamen maddi kazanç amacıyla çete tarafından planlandığı yönünde.

Geçen yıl yaklaşık 9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi, kapasitesinin üzerinde ziyaretçi kabul etmesi nedeniyle uzun süredir yoğunluk sorunuyla da karşı karşıya bulunuyor.