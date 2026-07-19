Lübnan Cumhurbaşkanı, Hizbullah'ın silahsızlandırılması planını Trump'a sunacak

Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Avn, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini öngören planı sunmak üzere önümüzdeki hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Geçen yıl cumhurbaşkanı seçilmeden önce ABD destekli Lübnan ordusunun komutanı olarak görev yapan Avn, yaklaşık 20 yıldır Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olacak ve Trump ile ilk kez yüz yüze görüşecek.

Salı günü yapılması planlanan görüşme, Lübnan için kritik bir döneme denk geliyor. İsrail askerleri ülkenin güneyindeki bir bölgeyi işgal altında tutarken, İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı yerinden edilmiş durumda.

Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail ile doğrudan görüşmesini ve devletin örgütü silahsızlandırma çabalarını kesin bir dille reddediyor.

Avn, geçen hafta ofisi tarafından yayımlanan değerlendirmesinde, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da ABD arabuluculuğunda varılan anlaşmanın uygulanması için Trump'tan "İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurmasını" isteyeceğini belirtmişti.

Söz konusu anlaşma, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail askerlerinin kademeli olarak geri çekilmesini ve iki ülke arasında barışçıl ilişkilerin kurulmasını hedefliyor.

Reuters ajansına konuşan, ismi açıklanmayan Lübnanlı bir yetkili, Avn'ın Hizbullah'ın geniş cephaneliğinin nasıl tasfiye edileceğine dair yazılı bir öneriyi Trump'a sunacağını ifade etti.

Yetkili, Avn'ın yalnızca Trump'ın İsrail'e askerlerini çekmesi ve Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmesi konusunda baskı yapabilecek nüfuza sahip olduğuna inandığını kaydetti.