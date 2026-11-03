Lufthansa açıkladı. İran savaşı, yakıt faturasını 2 milyar euro artıracak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, küresel enerji piyasalarını etkileyen İran savaşının operasyonel giderleri artırması nedeniyle 2026 yılı akaryakıt faturasının bir önceki yıla göre 2 milyar euro (yaklaşık 112 milyar Türk Lirası) daha yüksek gerçekleşeceğini açıkladı.

Swiss, Brussels Airlines ve Eurowings gibi hava yolu şirketlerini de bünyesinde barındıran grup, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Fransız AFP ajansının haberine göre şirket, ABD ile İran arasındaki savaşın devam etmesi ve küresel enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi sebebiyle 2026 yılı toplam akaryakıt giderinin 9,3 milyar euroya (yaklaşık 520 milyar Türk Lirası) ulaşacağını öngörüyor.

Bu tutar, şirketin birkaç ay önce açıkladığı beklentinin 600 milyon euro üzerine işaret ediyor.