Lufthansa açıkladı. İran savaşı, yakıt faturasını 2 milyar euro artıracak
03.11.2026 09:49
Son Güncelleme: 03.11.2026 09:49
Hava yolu devi Lufthansa, İran savaşı nedeniyle 2026 yılı akaryakıt maliyetinin geçen yıla kıyasla 2 milyar euro artarak 9,3 milyar euroya çıkacağını bildirdi.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, küresel enerji piyasalarını etkileyen İran savaşının operasyonel giderleri artırması nedeniyle 2026 yılı akaryakıt faturasının bir önceki yıla göre 2 milyar euro (yaklaşık 112 milyar Türk Lirası) daha yüksek gerçekleşeceğini açıkladı.
Swiss, Brussels Airlines ve Eurowings gibi hava yolu şirketlerini de bünyesinde barındıran grup, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Fransız AFP ajansının haberine göre şirket, ABD ile İran arasındaki savaşın devam etmesi ve küresel enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi sebebiyle 2026 yılı toplam akaryakıt giderinin 9,3 milyar euroya (yaklaşık 520 milyar Türk Lirası) ulaşacağını öngörüyor.
Bu tutar, şirketin birkaç ay önce açıkladığı beklentinin 600 milyon euro üzerine işaret ediyor.
FAALİYET KÂRI BEKLENTİSİ AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ
Artan akaryakıt maliyetleri doğrultusunda finansal hedeflerini revize eden Lufthansa, 2026 mali yılı için faaliyet kârı tahminini düşürdü.
Daha önce 1,7 milyar ile 2,2 milyar euro aralığında öngörülen çekirdek kâr beklentisi, 1,7 milyar ile 2 milyar euro seviyesine çekildi.
Mali İşler Direktörü (CFO) Till Streichert, yılın tamamına ilişkin faaliyet kârının yolcu talebine, akaryakıt fiyatlarına ve Lufthansa Cargo biriminin dördüncü çeyrek performansına bağlı olacağını kaydetti.
Avrupalı hava yolu şirketleri, yükselen jet yakıtı fiyatlarının finansal görünümlerini olumsuz etkilediğine ve mevcut fiyat sabitleme (hedge) sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte gelecek yıl uçak bileti fiyatlarının artabileceğine dikkat çekiyor.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK NET KÂRI YÜZDE 30 ARTTI
Reuters'ın haberine göre de Lufthansa, yılın geneline dair temkinli görünüme rağmen temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aşan bir kârlılık bildirdi.
Şirketin net kârı, Asya ve Kuzey Amerika rotalarındaki birinci sınıf ve üst segment biletlere yönelik güçlü talebin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 1,26 milyar euroya çıktı.
Grubun toplam gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 9 yükselişle 12,2 milyar euroya ulaştı.
Faaliyet kârı ise analistlerin 1,37 milyar euroluk beklentisinin üzerine çıkarak 1,4 milyar euro düzeyinde gerçekleşti.
Üçüncü çeyrekte yakıt giderlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 milyon eurodan fazla artış gösterdiği belirtildi.
Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, gelir artışı, kesintisiz talep ve uygulanan sıkı maliyet disiplini sayesinde yarım milyar euroyu aşan yakıt maliyeti artışını telafi ettiklerini açıkladı.
CFO Streichert da yakıt maliyetlerindeki yarım milyar euroyu aşkın yüke rağmen yolcu trafiğindeki güçlü talep sayesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha başarılı bir sonuç elde ettiklerini bildirdi.