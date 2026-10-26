Lula da Silva 4'üncü kez başkan. "Brezilya kimsenin arka bahçesi değil"

81 yaşındaki Luiz Inacio Lula da Silva, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, "Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Sao Paulo kentindeki bir otelde seçmenlerine hitap eden Lula da Silva, bu görev süresinin ardından tekrar aday olmayacağını belirtti.

Lula da Silva, destekçilerine teşekkür ederek, "Tüm bunları size borçluyum. Brezilya demokrasisini kurtardı, seçimi dürüstlük, milliyetçilik ve demokrasi kazandı. Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır." dedi.

Siyasi kariyerindeki bu dönüm noktasına değinen Lula da Silva, "Büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü bu ülkede üniversite diploması olmadan dört kez demokratik yollarla seçilen tek devlet başkanıyım." diye konuştu.