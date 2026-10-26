Lula da Silva 4'üncü kez başkan. "Brezilya kimsenin arka bahçesi değil"
26.10.2026 09:00
Son Güncelleme: 26.10.2026 09:01
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan mevcut solcu başkan Lula da Silva, "Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir." derken, rakibi Bolsonaro sonuçları tanımadığını açıkladı.
Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da kritik genel seçimlerin ikinci turunun (Eleiçao Geral Ordinaria) sonucu netleşti.
Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 99,89'u sayıldı. İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı solcu Luiz Inacio Lula da Silva, geçerli oyların yüzde 51,79'sunu alarak zafer ilan ederken, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu sağcı Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,21'de kaldı.
Bolsonaro, sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.
Lula da Silva destekçileri, seçim zaferini sokaklarda coşkulu bir şekilde kutladı.
"TÜM BUNLARI SİZE BORÇLUYUM"
81 yaşındaki Luiz Inacio Lula da Silva, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, "Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.
Sao Paulo kentindeki bir otelde seçmenlerine hitap eden Lula da Silva, bu görev süresinin ardından tekrar aday olmayacağını belirtti.
Lula da Silva, destekçilerine teşekkür ederek, "Tüm bunları size borçluyum. Brezilya demokrasisini kurtardı, seçimi dürüstlük, milliyetçilik ve demokrasi kazandı. Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır." dedi.
Siyasi kariyerindeki bu dönüm noktasına değinen Lula da Silva, "Büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü bu ülkede üniversite diploması olmadan dört kez demokratik yollarla seçilen tek devlet başkanıyım." diye konuştu.
EĞİTİM ALANINDAKİ PROJELERE DEVAM
Lula da Silva, eğitim alanındaki projelere devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bu ülkede liseye kadar tam gün eğitimi yaygınlaştıracağız. Lise düzeyinde eğitim tasarruf teşviki programını genel kapsama alacağız ve üniversitede eğitim tasarruf teşviki programını hayata geçireceğiz. Amerikan yapay zekasına bağımlı olmak istemiyorum. Ülkede veri merkezleri kurmak için yenilenebilir enerji potansiyelimizden yararlanarak Brezilya'ya özgü bir yapay zeka geliştirmek istiyorum."
İklim değişikliğiyle mücadele ve Amazon Ormanları'nın korunmasına ilişkin verileri de paylaşan Lula da Silva, "Bu yıl, bu ülkede ormansızlaşmayı üst üste dört yıl boyunca azaltmayı başardığımız ilk yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.
SANDIĞA GİDEN YAŞLI VE HASTA SEÇMENLERE TEŞEKKÜR
Lula da Silva, dijital mecralarda işlenen suçlar ve teknoloji devlerinin seçimlere müdahalesi konusunda uyarıda bulunarak, "Dijital dünyada işlenen bir suçun gerçek hayattaki bir suçla aynı muameleyi görmesi gerektiği bilincine varamıyor olmamız kabul edilemez. Ülkemize vergi ödemeden milyonlarca dolar kazanan ve bu ülkedeki oyları ve seçim sonuçlarını yönlendirmeye çalışan devasa şirketlerin varlığına izin veremeyiz." diye konuştu.
Zorluklara rağmen sandık başına giden yaşlı seçmenlere de teşekkür eden Lula da Silva, "Bugün oy kullanabilmek için torunlarının kucağında taşınan birçok insanın görüntüsünü izledim. Hareket edemeyen, kanser hastası olan ya da başka hastalıklarla mücadele eden bu insanlar, her şeye rağmen gidip oylarını kullandılar." dedi.
BOLSONARO SEÇİM SONUÇLARINI TANIMADIĞINI AÇIKLADI
Lula da Silva'ya yenilen sağcı aday Flavio Bolsonaro, sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.
Ulusal basında çıkan habere göre, Bolsonaro, talebine gerekçe olarak Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Cristiano Zanin'in oy verme süresini 2 saat uzatma kararını gösterdi.
Seçim sonucunu tanımayacağını vurgulayan Bolsonaro, "Bugün yaşananlar normal bir durum değildi. Kabul edilemez bir şeydi. Tarihte ilk kez, tek bir kalemde oyunun kuralları değiştirildi. Farklı eyaletlerdeki Brezilyalılar arasındaki eşitlik ilkesi tamamen ihlal edildi. Sandıkların yeniden açılmadığı eyaletlerde ne kadar oy alabileceğimi asla bilemeyeceğim. Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkansızdır. Sonuçların iptalini talep edeceğim." ifadelerini kullandı.
Basına göre, Bolsonaro kanadından gelen itiraz ve şikayetlere rağmen, oy verme süresinin uzatılması talebinin aslında kendi seçim kampanyası ekibi tarafından Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) iletildiği ortaya çıktı.
Bolsonaro'nun ekibi, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo ve Santa Catarina eyaletlerindeki bazı belediyelerde oy verme saatlerinin uzatılması için TSE'ye resmi başvuruda bulunmuştu.
TARTIŞMA NEYDİ?
Brezilya'da oy verme işleminin resmi olarak tamamlandığı saat 17.00 sınırında alınan son dakika kararı, seçim sandıklarında karmaşaya yol açmıştı.
Sürenin uzatıldığı açıklandığı sırada ülke genelindeki sandıkların büyük bölümü kapanmış durumdaydı. Tepkiler üzerine açıklama yapan mahkeme yetkilileri, uzatma kararının yalnızca henüz kapanmamış seçim merkezlerini kapsadığını bildirmişti.
TSE Yargıcı Cristiano Zanin, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim ekibinin toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle yaptığı oy verme süresini 2 saat uzatma talebini kabul etmişti.
EN ÇEKİŞMELİ SEÇİM
Dördüncü dönem için aday olan 81 yaşındaki Lula da Silva ile 45 yaşındaki Bolsonaro arasındaki yarış, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
İlk turu Bolsonaro yüzde 47 ile birinci, Lula ise yüzde 45 ile ikinci bitirmişti. Flavio Bolsonaro, Lula'ya darbe girişiminden 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Jair Bolsonaro'nun oğlu. Bolsonaro'nun seçilmesi durumunda Brezilya'nın yeniden Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşması bekleniyordu. Donald Trump, Flavio Bolsonaro'ya açıktan destek vermedi ancak Jair Bolsonaro'nun yargılandığı sırada yüzde 50 gümrük vergisiyle Lula'ya açıkça baskı uyguladığı biliniyor.