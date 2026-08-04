Maç oynanırken sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu öldü

FC Yala kulübü oyuncusu 27 yaşındaki Sofwan Awae tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 9 futbolcu da yaralandı.

FC Yala Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sofwan Awae'nin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Öte yandan Tayland spor camiasından çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da trajik olay nedeniyle taziye mesajları yayımladı.