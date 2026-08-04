Maç oynanırken sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu öldü
04.08.2026 20:50
Tayland'da oynanan bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybederken, çok sayıda futbolcu yaralandı.
Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde öğle saatlerinde yoğun yağış altında oynanan futbol karşılaşması sırasında sahaya yıldırım düştü.
Sahanın orta bölümüne düşen yıldırım ile çok sayıda futbolcu yere yığılırken, futbolculara ilk müdahale sahaya giren sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
BİR FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ
FC Yala kulübü oyuncusu 27 yaşındaki Sofwan Awae tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 9 futbolcu da yaralandı.
FC Yala Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sofwan Awae'nin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Öte yandan Tayland spor camiasından çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da trajik olay nedeniyle taziye mesajları yayımladı.