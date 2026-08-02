Macaristan'da devir değişti. Orbán'a yakın şirketler çöküşün eşiğinde
02.08.2026 16:08
Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orbán ile bağlantılı şirketler ve iş insanları, yeni hükümetin göreve gelmesinin ardından stratejilerini değiştirmeye başladı. Hükümet değişikliği sonrası devlet projeleriyle büyüyen dev şirketler sert bir rekabetle karşı karşıya kalırken, bazı firmaların tamamen yok olabileceği değerlendiriliyor.
Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orbán ile kurdukları yakın ilişkiler sayesinde işlerini büyüten şirketler ve iş insanları, yeni hükümetin işbaşına gelmesiyle birlikte strateji değişikliğine gitti.
Reuters'ın haberine göre, bu durum ülke iş dünyasında son on yılların en büyük yeniden yapılanmasını başlattı.
Eski yetkililer, iş dünyası temsilcileri ve analistlerin değerlendirmelerine dayandırılan habere göre, Orbán'ın 16 yıllık iktidarını nisan ayındaki seçimlerde sona erdiren halefi Péter Magyar'ın partisinin zaferi sonrasında, eski başbakanın yakın çevresindeki milyarderler planlarını gözden geçiriyor.
En ciddi riskler devletin altyapı ihaleleri ve büyük bütçeli projeler sayesinde büyüyen şirketleri bağlıyor.
Söz konusu şirketler artık devlet sözleşmeleri için piyasadaki diğer aktörlerle eşit koşullarda rekabet etmek zorunda kalacak.
"UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"
Macaristan'ın en büyük inşaat şirketlerinden Market Építő'nün kurucusu Sándor Scheer, Reuters'a yaptığı açıklamada durumu değerlendirdi.
Scheer, "Uyum sağlamak zorundayız ve bunu yapacağız" dedi. Şirketin, devasa devlet projelerine odaklanmayı bırakıp daha fazla sayıda küçük ölçekli sipariş ile konut ve altyapı inşaatlarına yönelmeye hazırlandığını söyledi.
Bu gelişmeler yaşanırken, yatırımcıların Orbán'ın yakın çevresiyle ilişkilendirdiği şirketlerin hisseleri düşüşe geçti. Borsa geneli ise yeni hükümetin daha rekabetçi bir ekonomik politika izleyeceği beklentisiyle yükseliyor.
Seçimlerin ardından inşaat ve enerji holdingi Opus Global, gayrimenkul geliştirme şirketi Appeninn, telekomünikasyon firması 4iG ve ülkenin en büyük ikinci bankası MBH Bank'ın hisseleri değer kaybetti.
Yatırımcılar, bu şirketlerin piyasa değerinden eski yönetimin sağladığı siyasi destek avantajını çıkardı.
Eurasia Group analisti Orsolya Ráczová, yeni hükümet döneminde daha şeffaf bir kamu ihale sisteminin yabancı şirketler için daha fazla fırsat yaratacağını ve piyasadaki rekabeti artıracağını vurguladı.
Ráczová, "Ciddi değişiklikler bekliyorum ve bazı şirketlerin ortadan kaybolacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
TRİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK İDDİASI
Başbakan Magyar, göreve geldikten sonra Orbán döneminde oluşan kamu kaynaklarının dağıtım sistemini gözden geçirme ve olası yolsuzluk şemalarını soruşturma sözü verdi.
Nisan sonunda açıklama yapan Başbakan, eski hükümet başkanıyla bağlantılı "oligarkların" Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay, ABD ve diğer ülkelere onlarca milyar forint tutarında varlık çıkardığını belirtti.
Magyar, mayıs ayında görevi devreden Orbán hükümetini "devlet hazinesini tamamen boşaltmaya çalışmakla" suçladı.
Haziran ayında ise yeni kabine bünyesinde kurulan Dürüstlük ve Şeffaflık Denetim Kurumu Başkanı Ferenc Pál Biró, eski yönetim döneminde yapılan yaklaşık 3,5 milyar avro tutarındaki kamu ihalesinin şüpheli olduğunu bildirdi.
Temmuz ayında hükümet, Ulusal Varlık Geri Alma ve Koruma Dairesi'nin kurulmasını öngören kanun tasarısını parlamentoya sundu.
Yeni yapının, büyük yolsuzluk vakalarını soruşturma, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen malları devlete geri kazandırma ve bunlar için mahkeme yoluyla el koyma kararı alma yetkilerine sahip olması planlanıyor.