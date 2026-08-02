Macaristan'da devir değişti. Orbán'a yakın şirketler çöküşün eşiğinde

Macaristan'ın en büyük inşaat şirketlerinden Market Építő'nün kurucusu Sándor Scheer, Reuters'a yaptığı açıklamada durumu değerlendirdi.

Scheer, "Uyum sağlamak zorundayız ve bunu yapacağız" dedi. Şirketin, devasa devlet projelerine odaklanmayı bırakıp daha fazla sayıda küçük ölçekli sipariş ile konut ve altyapı inşaatlarına yönelmeye hazırlandığını söyledi.

Bu gelişmeler yaşanırken, yatırımcıların Orbán'ın yakın çevresiyle ilişkilendirdiği şirketlerin hisseleri düşüşe geçti. Borsa geneli ise yeni hükümetin daha rekabetçi bir ekonomik politika izleyeceği beklentisiyle yükseliyor.

Seçimlerin ardından inşaat ve enerji holdingi Opus Global, gayrimenkul geliştirme şirketi Appeninn, telekomünikasyon firması 4iG ve ülkenin en büyük ikinci bankası MBH Bank'ın hisseleri değer kaybetti.

Yatırımcılar, bu şirketlerin piyasa değerinden eski yönetimin sağladığı siyasi destek avantajını çıkardı.

Eurasia Group analisti Orsolya Ráczová, yeni hükümet döneminde daha şeffaf bir kamu ihale sisteminin yabancı şirketler için daha fazla fırsat yaratacağını ve piyasadaki rekabeti artıracağını vurguladı.

Ráczová, "Ciddi değişiklikler bekliyorum ve bazı şirketlerin ortadan kaybolacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.