Macaristan'da iktidar değişikliğinin ardından BYD'ye yönelik denetimler arttı
11.09.2026 20:49
Son Güncelleme: 11.09.2026 20:56
Macaristan'da mayısta göreve başlayan Başbakan Peter Magyar hükümeti, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'ye yönelik denetimleri arttırdı.
Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri düzeltmeye öncelik veren Magyar hükümeti, eski Başbakan Viktor Orban döneminde Çin ve diğer ülkelerle yapılan yatırım anlaşmalarını daha sıkı inceliyor.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, temmuz sonunda, önceki hükümetin BYD'ye kamuoyuna açıklanmayan önemli miktarda teşvik vadettiğini ve yaklaşık 10 bin Çinli işçinin ülkeye kabul edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.
Avrupa merkezini Macaristan'da kuran BYD'nin, Szeged kentindeki elektrikli araç fabrikasında bu yıl üretime başlaması planlanıyor.
Fabrikanın inşaatındaki çalışma koşullarına ilişkin de uzun çalışma saatleri ve ödenmeyen fazla mesai iddiaları gündeme geldi.
New York merkezli sivil toplum kuruluşu China Labor Watch, görüştüğü bazı Çinli işçilerin "haftanın 7 günü, günde 14 saate kadar" çalıştırıldıklarını bildirdi.
ESKİ BAKANIN BYD YÖNETİCİSİ OLMASI TARTIŞMA KONUSU
Orban döneminin eski Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun temmuzda milletvekilliğinden istifa ederek BYD'de yönetici olması da tartışmalara yol açtı.
Görevde olduğu dönemde BYD'nin Macaristan yatırımının koşullarını müzakere ettiği öne sürülen Szijjarto'nun olası çıkar çatışması kapsamında inceleme konusu olabileceği belirtildi. Magyar, BYD yatırımıyla bağlantılı teşviklerin, vergi indirimlerinin, izinlerin ve kamu kaynaklı altyapı çalışmalarının inceleneceğini duyurmuştu.
Öte yandan, elektrikli araç sektörüne ilişkin yayın yapan EV'nin haberine göre, BYD'nin fabrika sahasından gerekli testleri yaptırmadan yaklaşık 20 hektarlık tarım arazisine toprak taşıdığı tespit edildi. Toprağın bir bölümünde kirletici maddelere rastlanması üzerine soruşturma başlatıldı.
Daha sonra yapılan testlerde kirliliğin yasal sınırların üzerinde olmadığı belirlendi, ancak şirkete 10 milyon Macar forinti para cezası verildi. Soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.
BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin yerel kurallara uyduğunu ve fabrika yatırımına bağlılığını koruduğunu belirtti.
Magyar hükümeti ayrıca çevre kurallarını ihlal eden batarya fabrikalarına sağlanan kolaylıkları kaldırmaya başladı. Bu kapsamda, tehlikeli atıkların depolanması ve çevre ihlallerine ilişkin düzenlemeler gerekçe gösterilerek çeşitli Çinli şirketlere ceza verildi.