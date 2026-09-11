Macaristan'da iktidar değişikliğinin ardından BYD'ye yönelik denetimler arttı

Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri düzeltmeye öncelik veren Magyar hükümeti, eski Başbakan Viktor Orban döneminde Çin ve diğer ülkelerle yapılan yatırım anlaşmalarını daha sıkı inceliyor.

Macaristan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, temmuz sonunda, önceki hükümetin BYD'ye kamuoyuna açıklanmayan önemli miktarda teşvik vadettiğini ve yaklaşık 10 bin Çinli işçinin ülkeye kabul edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.