Macron, protestocu öğrencileri hedef aldı. "Siyasetçilerin oyuncağı oluyorlar"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde çok sayıda okulun kapanmasına yol açan ve üç haftadır devam eden lise eylemlerine ilişkin açıklamasında, öğrencilerin meşru talepleri olduğunu ancak bu hareketin siyasi odaklarca istismar edildiğini savunudu.

AFP ajansının aktardığına göre Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, haftalık kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görev süresinin son altı ayına giren Macron'un, liselilerin yol açtığı huzursuzluğa birkaç hafta içinde "somut yanıtlar" geliştirilmesi talimatını hükümete verdiğini duyurdu.

Bregeon, Macron'un toplantıda gençlerin meşru kaygıları olduğuna işaret ettiğini, fakat bu durumun siyasi amaçlarla istismar edilerek kent içi şiddete dönüştürüldüğünü dile getirdiğini kaydetti.

Ülke genelinde öğrencilere destek amacıyla düzenlenen kitlesel yürüyüşlerin hemen ertesi günü yapılan bu değerlendirme, katılım sayılarına dair tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, salı günü başta Paris olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilere 161 bin 500 kişinin katıldığını açıklarken, organizasyonu üstlenen sendikalar bu sayının 480 bin olduğunu savundu.

Paris ve Lyon kentlerindeki yürüyüşlerin yan kollarında yer yer şiddet olayları yaşandı; polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.