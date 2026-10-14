Macron, protestocu öğrencileri hedef aldı. "Siyasetçilerin oyuncağı oluyorlar"
14.10.2026 15:10
Fransa'da üç haftadır okulları tatil ettiren liseli protestolarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Macron, gençlerin meşru taleplerinin siyasi güçlerce istismar edildiğini savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde çok sayıda okulun kapanmasına yol açan ve üç haftadır devam eden lise eylemlerine ilişkin açıklamasında, öğrencilerin meşru talepleri olduğunu ancak bu hareketin siyasi odaklarca istismar edildiğini savunudu.
AFP ajansının aktardığına göre Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, haftalık kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görev süresinin son altı ayına giren Macron'un, liselilerin yol açtığı huzursuzluğa birkaç hafta içinde "somut yanıtlar" geliştirilmesi talimatını hükümete verdiğini duyurdu.
Bregeon, Macron'un toplantıda gençlerin meşru kaygıları olduğuna işaret ettiğini, fakat bu durumun siyasi amaçlarla istismar edilerek kent içi şiddete dönüştürüldüğünü dile getirdiğini kaydetti.
Ülke genelinde öğrencilere destek amacıyla düzenlenen kitlesel yürüyüşlerin hemen ertesi günü yapılan bu değerlendirme, katılım sayılarına dair tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı, salı günü başta Paris olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilere 161 bin 500 kişinin katıldığını açıklarken, organizasyonu üstlenen sendikalar bu sayının 480 bin olduğunu savundu.
Paris ve Lyon kentlerindeki yürüyüşlerin yan kollarında yer yer şiddet olayları yaşandı; polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
MAYIS SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE SAFLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI
Gelecek yılın nisan ve mayıs aylarında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, muhalefet partileri öğrenci eylemlerini gündemlerinin üst sıralarına taşıdı.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Paris'te gerçekleştirilen gösterilerden birine bizzat katıldı.
Kamuoyu yoklamalarında seçimlerin favorisi olarak öne çıkan Marine Le Pen'in sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise gösterilerde görev alan polis güçlerine destek verdi ve yaşanan şiddet eylemlerinden doğrudan öğrencileri sorumlu tuttu.
Öğrenciler, sendikalar, insan hakları örgütleri ve veliler, genç göstericilerden bazılarının kalıcı bedensel zararlar görmesi üzerine güvenlik güçlerini orantısız güç ve polis şiddetiyle suçluyor.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise protestolar sırasında yaklaşık 900 polis memurunun yaralandığını bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre polis teşkilatı, memurların göstericilere uyguladığı ileri sürülen şiddet iddialarına ilişkin 36 ayrı iç soruşturma başlattı.
AĞIR YARALANAN LİSELİLER YARGIYA MÜRACAAT ETTİ
Lens kentinde 5 Ekim'de polisin kullandığı sersemletici el bombasının patlaması sonucu sol elini ve sağ elindeki bazı parmaklarını kaybeden 15 yaşındaki Evan adlı lise öğrencisinin ailesi, tarafsız bir soruşturma talebiyle yasal yollara başvurduklarını duyurdu.
Ailenin avukatlarından Bertrand Wattez, savcılığın aktardığı "çocuğun bombayı yerden almaya çalıştığı" yönündeki polis beyanını müvekkilinin reddettiğini, ayrıca Evan'ın kentteki öğrenci eylemlerine katılmadığını ifade ettiğini aktardı.
Bir diğer ağır yaralanma olayı ise Tours kentinde meydana geldi.
Kentteki bir okulun önünde 30 Eylül'de gerçekleştirilen protesto sırasında 16 yaşındaki bir öğrenci görme yetisini kaybetti ve ailesi olaydan polisi sorumlu tuttu.
Tours savcılığı, salı gecesi yaptığı açıklamada söz konusu vakayla bağlantılı polis memurunun nitelikli kasten yaralama suçlamasıyla yargılandığını açıkladı.