Macron'dan uzayda bağımsızlık çağrısı. "Yolcu mu olacağız, pilot mu?"

Macron'un bu çıkışı öncesinde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Başkanı Josef Aschbacher, çarşamba akşamı bakanlar ve üst düzey yetkililerin katıldığı basına kapalı toplantıda, bağımsız bir Avrupa uzay sektörü kurmak için daha fazla kaynak talep etti.

Aschbacher, katılımcılara, "Yolcu mu olacağız, yoksa pilot mu?" sorusunu yöneltti.

Dünya genelinde uydulardan Ay ve Mars keşiflerine kadar uzay teknolojisinde hızlı bir ilerleme kaydedildiğine işaret eden Aschbacher, "Gelişen bu tabloda Avrupa, kendi imkanlarıyla vazgeçilmez bir ortak olarak konumlanmalıdır" değerlendirmesini yaptı.