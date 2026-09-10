Macron'dan uzayda bağımsızlık çağrısı. "Yolcu mu olacağız, pilot mu?"
10.09.2026 13:49
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın 10 yıl içinde insanlı uzay uçuşu kapasitesi geliştirmesi ve dışa bağımlılıktan kurtulması çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın uzay sektörünü güçlendirmeye yönelik kapsamlı adımların parçası olarak, kıtanın 10 yıl içinde insanlı uzay uçuşu kapasitesi geliştirmesi çağrısı yaptı.
Macron, bu hafta Paris'te düzenlenen ve SpaceX ile Blue Origin gibi bazı ABD'li şirketlerin ilgi göstermediği uluslararası uzay zirvesinde açıklamalarda bulundu.
AFP ajansının aktarıdğına göre Fransa Cumhurbaşkanı zirvede, "Avrupa'nın insanlı uzay uçuşları konusundaki iddiasını ortaya koymasını istiyoruz. Avrupa uzay programı kırılganlığını koruyor, çabalarımızı artırmalıyız" dedi.
Macron'un bu çıkışı öncesinde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Başkanı Josef Aschbacher, çarşamba akşamı bakanlar ve üst düzey yetkililerin katıldığı basına kapalı toplantıda, bağımsız bir Avrupa uzay sektörü kurmak için daha fazla kaynak talep etti.
Aschbacher, katılımcılara, "Yolcu mu olacağız, yoksa pilot mu?" sorusunu yöneltti.
Dünya genelinde uydulardan Ay ve Mars keşiflerine kadar uzay teknolojisinde hızlı bir ilerleme kaydedildiğine işaret eden Aschbacher, "Gelişen bu tabloda Avrupa, kendi imkanlarıyla vazgeçilmez bir ortak olarak konumlanmalıdır" değerlendirmesini yaptı.
Avrupa son yıllarda uzay alanında daha fazla bağımsızlık arayışına girse de şimdiye kadar hiç insanlı uzay görevi icra etmedi; bunun yerine Rusya ile ABD roket ve kapsüllerine bağımlı kaldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirvede Avrupa'nın önümüzdeki 10 yıl içinde ulaşmasını istediği hedefleri ayrıntılandırdı.
Macron yol haritasını şu sözlerle aktardı:
"İki yıl içinde ilk Avrupa kargo kapsülü Nyx'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiğini, beş yıl içinde ilk Avrupa Ay iniş aracı Argonaut'un Ay yüzeyine indiğini görmek istiyorum. On yıl içinde ise ilk Avrupa insanlı kapsülünün, Avrupalı ve diğer milletlerden astronotlarla Kourou'dan havalanmasını hedefliyorum."
Macron'un işaret ettiği Kourou, Avrupa'nın Fransız Guyanası'ndaki uzay üssü olma özelliğini taşıyor.
Uzay sektörünün geliştirilmesi ise yüksek bir maliyet gerektiriyor.
ESA Başkanı Aschbacher, bu adımın önümüzdeki 10 yıl boyunca yıllık yaklaşık 1 milyar euro yatırım ihtiyacı doğuracağını hesaplıyor.
Dış ortaklara bağımlı kalmanın da maliyetli olduğunu vurgulayan Aschbacher, "Avrupalı astronotlar için yabancı sağlayıcılardan uçuş satın almak 10 yılda 5 milyar euroya mal olur" uyarısını yaptı.
Aschbacher, bu harcamanın Avrupa yerine yabancı sektörleri destekleyeceğini, bunun da yerel istihdam yaratma, teknolojik kapasite ve özerklik inşa etme fırsatının kaçırılması anlamına geleceğini kaydetti.
ESA üyesi ülkelerin yol haritasını belirlemek amacıyla aralık ayındaki bakanlar toplantısında bir araya gelmesi bekleniyor.
Geçen yıl ESA, programlarını sonraki üç yıl boyunca finanse etmek üzere 22,1 milyar euroluk rekor bir bütçe temin etmişti.