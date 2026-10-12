Macron'un teklifi yetmedi. Fransa'da liselilerden yeni eylem çağrısı
12.10.2026 15:33
Fransa'da liselerdeki fiziki koşullar ve öğretmen açığı nedeniyle başlayan eylemler sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğrencilere sükunet çağrısında bulundu.
Fransa'da lise öğrencilerinin okul binaları ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler sürerken Eğitim Bakanlığı, bugün ülke genelindeki yaklaşık 130 lisenin kapalı kaldığını duyurdu.
Yetkililer, son haftalarda ülkeyi etkisi altına alan protesto hareketinin ara tatil öncesinde yatışmasını beklerken öğrenciler yeni gösterilerle baskıyı sürdürmeyi planlıyor.
Gösterilerden bağımsız olarak, Marsilya kenti yakınlarındaki Aubagne kasabasında bugün bir ortaokul müdürü ile bir öğretmenin av tüfeğiyle vurulmasının ardından polis 14 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet birimleri, bu silahlı saldırının lise eylemleriyle bağlantılı görünmediğini bildirdi.
Geçen ayın ortasında başlayan eylem dalgası boyunca 15 ila 18 yaş grubundaki gençlerin eğitim gördüğü yüzlerce lisenin girişi öğrenciler tarafından barikatlarla kapatıldı. G
üvenlik güçlerinin sevk edildiği kimi noktalarda polis ile öğrenciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Okullarının önüne çöp konteynerleri, atık kutuları ve bariyerler yığarak girişleri kapatan öğrenciler, protestolarda sıklıkla mizahi dövizler taşıdı.
Öğrenciler; öğretmen eksikliği, aşırı yoğun ders çizelgeleri, kalabalık sınıflar ve bakımsız, yıpranmış okul binaları dahil pek çok sorunu dile getirdi.
Paris, ülkenin güneyindeki Marsilya ve Toulouse ile batısındaki Rennes kentlerinde öğrencilerin okul girişlerini kapattığı gözlendi.
Marsilya kent merkezindeki bir lisenin önünde onlarca öğrenci bir araya geldi.
Eyleme katılan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emeline, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Durumu daha kötü liselerle dayanışma içindeyiz. Baskı değil, gerçek önlemler ve düzgün bir diyalog istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Hafta sonunda hayat pahalılığına karşı düzenlenmesi beklenen kitlesel halk gösterileri öncesinde, lise öğrencilerinin salı günü yeni yürüyüşler yapacağı bildirildi.
MACRON'DAN GÖSTERİCİLERE İTİDAL ÇAĞRISI
Paris Otomobil Fuarı ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öğrencilerin şikayetlerinin çözüme kavuşturulmasının zaman alacağını belirterek eylemcilere itidal çağrısı yaptı.
Macron, "Bunlar zaman, istişare, müzakere ve saygı gerektiren konulardır" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı, sürecin sükunetle, düzen içinde, hem insanlara hem de mülkiyete saygı gösterilerek yürütülmesi gerektiğini kaydetti.
Eğitim Bakanlığı, Fransa genelindeki 3 bin 700 lisenin yüzde 96,5'inin bugün açık kaldığını açıkladı.
Bakanlık, okul kapatma eylemlerinin sayısının gerilediğini ve kurumların yüzde 96,5'inin açık olduğunu belirtirken, öte yandan yaşanan şiddet olaylarının yoğunlaştığını bildirdi.
Bakanlığın verilerine göre, bu sabah çoğunluğu Paris bölgesi ile Bordeaux ve Lyon kentlerinde olmak üzere sekiz eğitim çalışanı yaralandı.
Bu sayıya, polisin öğrenci hareketleriyle bağlantılı olmadığını belirttiği Aubagne'daki silahlı saldırı dahil edilmedi.
Son haftalardaki eylemlerin büyük bölümü barışçıl nitelikte geçerken, bazı göstericilerin ateş yaktığı ve otobüs duraklarına zarar verdiği kaydedildi.
Polisin göz yaşartıcı gaz, cop ve ses bombası kullanması üzerine insan hakları örgütleri ile öğrenciler, emniyet güçlerini orantısız güç kullanmakla suçladı.
Hükümet geçen hafta, eksik kadroları tamamlamak amacıyla en çok etkilenen 114 liseye önümüzdeki günlerde yaklaşık 3 bin sözleşmeli yedek öğretmenin görevlendirileceği taahhüdünde bulundu.
İsmi belirtilmeyen bir hükümet sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, bu öğretmenlerin okullara atanmaya başladığını duyurdu.
Eylemlerin başladığı geçen aydan bu yana polis teşkilatı, göstericilere yönelik kötü muamele ve şiddet iddialarına ilişkin kurum içinde 24 ayrı soruşturma başlattı.
Adalet Bakanlığı, gösterilerin başlamasından itibaren çoğunluğu reşit olmayan 6 bin 800'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
ÖĞRENCİ ÖRGÜTLERİ YENİ GÖSTERİLERE HAZIRLANIYOR
Fransa'da lise öğrencileri, koşulların iyileştirilmesi amacıyla yürüttükleri mücadelede bugün yeni bir aşamaya geçerek yeni gösteri dalgasıyla kamuoyu desteğini korumayı hedefliyor.
Hükümet eylemlerin yatışmasını umarken, salı günü yapılması planlanan yeni protestoların hareket açısından bir dönüm noktası oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Yetkililer cuma günü, öğrencilerin lise eğitimlerini tamamladığı binaların önündeki abluka ve toplanma sayısında belirgin düşüş kaydedildiğini bildirmişti.
Eğitim Bakanlığı, cuma günü okulların yüzde 96'sından fazlasının açık olduğunu aktarmıştı.
İnternet üzerinden örgütlenen aktivistlerin hayat pahalılığını protesto etmek üzere cumartesi günü için sokağa çıkma çağrısı yapması, yetkililerin lise gösterilerinin bir an önce sona ermesini istemesindeki temel nedenler arasında yer alıyor.
Bu da Macron yönetimine, 2018 yılında akaryakıt vergisi artış planıyla başlayan ve Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde şiddetli çatışmalara sahne olan Sarı Yelekliler hareketini hatırlatıyor.
Hükümet, lise gösterilerinin yol açtığı maddi hasarın boyutunu hesaplamayı sürdürüyor. Bir hükümet kaynağı geçen hafta basına yaptığı değerlendirmede, gösteriler sırasındaki zararın en az 30 milyon avro olduğunu kaydetti.
Adalet Bakanlığı cuma günü, eylemlerin başlamasından bu yana gözaltına alınan 6 bin 800'ü aşkın kişinin yüzde 86'sının reşit olmadığını bildirdi.
Göstericiler ile çevik kuvvet polisi arasında yaşanan çatışmalarda bazı öğrencilerin ağır yaralanması emniyet taktiklerine yönelik tepkileri artırırken hükümet, bir öğrencinin elini kaybetmesine yol açan şok el bombalarının kullanımını askıya aldı. Emniyet birimleri bünyesinde 18 ayrı usulsüzlük vakası inceleniyor.
ÖĞRENCİLER BÜTÇE VE İSTİHDAM TEKLİFLERİNİ BEĞENMEDİ
Talepleri karşılamak amacıyla somut öneriler sunan Eğitim Bakanı Edouard Geffray, perşembe akşamı yaptığı duyuruda, en çok etkilenen 114 liseye yaklaşık 3 bin yedek öğretmenin görevlendirileceğini açıkladı.
Başbakan Sebastien Lecornu ise dün, öğrencilerin görüşlerini toplamak için kurulan çevrim içi platformda iletilen talepleri karşılamak üzere 2027 bütçe planında değişiklik yapma sözü verdi.
Eylemleri organize eden öğrenci birlikleri ise bu adımları yetersiz buluyor.
Lise Öğrencileri Birliği, hükümetin açıklamalarını "kırıntı" olarak niteleyerek ülke genelindeki liselere ilave 10 milyon avro yatırım yapılması talebini koruyor.
Öte yandan Fransa'daki 10 bin tıp fakültesi öğrencisi, uzmanlık alanlarını belirleyecek bugünkü sınavların lise ablukaları nedeniyle aksamasından endişe duyduklarını belirterek eğitimin aksamamasını istiyor.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen perşembe günkü protestolara ülke genelinde 71 bin 500 kişi katılırken, önceki salı günkü eylemlerde bu sayı yaklaşık 256 bine ulaştı.
Ipsos-BVA şirketinin dün yayımladığı anket çalışması, katılımcıların yüzde 54'ünün lise öğrencilerinin eylemlerini desteklediğini gösterdi.
Kamuoyunun en çok, sınıfların aşırı kalabalık olmasından ve bakımsız okulların onarılması gerektiği yönündeki taleplerden yana tavır aldığı belirlendi.