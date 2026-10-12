Macron'un teklifi yetmedi. Fransa'da liselilerden yeni eylem çağrısı

Paris Otomobil Fuarı ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öğrencilerin şikayetlerinin çözüme kavuşturulmasının zaman alacağını belirterek eylemcilere itidal çağrısı yaptı.

Macron, "Bunlar zaman, istişare, müzakere ve saygı gerektiren konulardır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, sürecin sükunetle, düzen içinde, hem insanlara hem de mülkiyete saygı gösterilerek yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Eğitim Bakanlığı, Fransa genelindeki 3 bin 700 lisenin yüzde 96,5'inin bugün açık kaldığını açıkladı.

Bakanlık, okul kapatma eylemlerinin sayısının gerilediğini ve kurumların yüzde 96,5'inin açık olduğunu belirtirken, öte yandan yaşanan şiddet olaylarının yoğunlaştığını bildirdi.

Bakanlığın verilerine göre, bu sabah çoğunluğu Paris bölgesi ile Bordeaux ve Lyon kentlerinde olmak üzere sekiz eğitim çalışanı yaralandı.

Bu sayıya, polisin öğrenci hareketleriyle bağlantılı olmadığını belirttiği Aubagne'daki silahlı saldırı dahil edilmedi.

Son haftalardaki eylemlerin büyük bölümü barışçıl nitelikte geçerken, bazı göstericilerin ateş yaktığı ve otobüs duraklarına zarar verdiği kaydedildi.

Polisin göz yaşartıcı gaz, cop ve ses bombası kullanması üzerine insan hakları örgütleri ile öğrenciler, emniyet güçlerini orantısız güç kullanmakla suçladı.

Hükümet geçen hafta, eksik kadroları tamamlamak amacıyla en çok etkilenen 114 liseye önümüzdeki günlerde yaklaşık 3 bin sözleşmeli yedek öğretmenin görevlendirileceği taahhüdünde bulundu.

İsmi belirtilmeyen bir hükümet sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, bu öğretmenlerin okullara atanmaya başladığını duyurdu.

Eylemlerin başladığı geçen aydan bu yana polis teşkilatı, göstericilere yönelik kötü muamele ve şiddet iddialarına ilişkin kurum içinde 24 ayrı soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı, gösterilerin başlamasından itibaren çoğunluğu reşit olmayan 6 bin 800'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.