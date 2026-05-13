Macron'un yediği tokatın nedeni "çok güzelsin" mesajı
13.05.2026 13:27
Fransa basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşinden yediği tokatın nedeninin ortaya çıkan mesajlaşmaları olduğunu öne sürdü.
ÇİFTİN KAVGASI KAPI AÇILIRKEN ZİRVE YAPTI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2025 yılında Vietnam ziyareti sırasında başkanlık uçağında eşi Brigitte Macron’dan tokat yediği görüntüler gündemi meşgul etmiş, bu olayın nedeni belirsiz kalmıştı.
Macron, uçaktan inerken Brigitte Macron ile bir tartışma yaşamış, eşi Fransa liderinin yüzüne tokat atmıştı.
Kameralara yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Macron, “Eşimle sadece şakalaşıyorduk. Gerçekten, sadece eğleniyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta gezegensel felakete dönüştü” ifadelerini kullanmıştı.
Ancak tokatın nedenine ilişkin Fransız basını bir mesajlaşmanın tokata neden olabileceğini öne sürdü.
Gazeteci Florian Tardif, bu tokat olayının arkasnda İran asıllı Fransız oyuncu Gülşifte Ferahani'ye Fransız Cumhurbaşkanı'nın attığı mesajların olabileceğini iddia etti.
KAVGANIN NEDENİ "SİZİ ÇOK GÜZEL BULUYORUM" MESAJI
Tardif, Elysee Sarayı'nın olayı örtbas etmeye çalıştığını, ancak yaşananların bir "çift kavgası" olduğunu belirtti. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Macron, İran asıllı oyuncu Gülşifte Ferahani ile birkaç ay boyunca "platonik" bir iletişim sürdürerek kendisine "sizi çok güzel buluyorum" şeklinde mesajlar gönderdi.
Brigitte Macron’un bu mesajları fark etmesi üzerine patlak veren gerginlik, Vietnam'da Hanoi Havalimanı’nda uçağın kapıları açılmadan hemen önce zirveye ulaştı.
Hanoi’de kameralara yansıyan görüntülerde Brigitte Macron'un uçağın kapısı açılırken iki elini eşinin yüzüne götürdüğü görülüyor. Tardif’e göre uçaktaki bir yanlış anlaşılma nedeniyle bittiği sanılan tartışma, aslında bu noktada kamuya açık bir sahneye dönüştü.
Olayın yankıları uluslararası boyuta ulaşırken, Nisan 2026'da ABD Başkanı Donald Trump konuyu siyasi bir tartışmaya dahil etmiş, Beyaz Saray tarafından paylaşılan bir videoda Macron’un "yediği yumruğun" etkisinden hala kurtulamadığı ve eşi tarafından kötü muamele gördüğü ifade edilmişti.
Fransız Cumhurbaşkanı Macron ise Trump’ın bu ifadelerini "zariflikten uzak ve devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmayan" açıklamalar olarak nitelendirerek tepki göstermişti.