Macron'un yediği tokatın nedeni "çok güzelsin" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2025 yılında Vietnam ziyareti sırasında başkanlık uçağında eşi Brigitte Macron’dan tokat yediği görüntüler gündemi meşgul etmiş, bu olayın nedeni belirsiz kalmıştı.

Macron, uçaktan inerken Brigitte Macron ile bir tartışma yaşamış, eşi Fransa liderinin yüzüne tokat atmıştı.

Kameralara yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Macron, “Eşimle sadece şakalaşıyorduk . Gerçekten, sadece eğleniyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta gezegensel felakete dönüştü” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak tokatın nedenine ilişkin Fransız basını bir mesajlaşmanın tokata neden olabileceğini öne sürdü.

Gazeteci Florian Tardif, bu tokat olayının arkasnda İran asıllı Fransız oyuncu Gülşifte Ferahani'ye Fransız Cumhurbaşkanı'nın attığı mesajların olabileceğini iddia etti.