Madrid'de konut krizine karşı büyük eylem. "Daha fazla tahammül etmeyeceğiz"

"Başka bir Mari Carmen olmasın" temasıyla gösteriyi gerçekleştiren konfederasyondan yapılan açıklamada, "Hükümetin sesimize kulak vermesini talep etmek için sokaklara döküldük. Artık buna daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Barınma hakkı için Sol Meydanı'nda kamp kuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin 29 Eylül'de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasının önlenmesi ve konut krizinin çözümüne ilişkin bazı kararlar alacağını duyurmasının yeterli olmadığını savunan Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri, "sonuna kadar mücadele edeceklerini" vurguladı.