Mahkemesi sürerken Çin'e gitti, garip hareketleriyle dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretinde eşlik eden milyarder iş adamları arasında Elon Musk da bulunuyor. Elon Musk'ın hem Çin seyahatine çıkışı hem de oradaki hal ve hareketleri dikkat çekerken özellikle yemekteki mimikleri sosyal medyada da gündem oldu.

NBC News'a göre Elon Musk, ABD'de devam eden davasına rağmen Çin gezisine katıldı. Musk'ın yapay zeka şirketi OpenAI'ye karşı açtığı bir dava süreci devam ediyor. Geçtiğimiz ay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada ifade veren Musk'ın tekrar ifade vermeye çağrılması bekleniyordu. NBC News'in haberine göre, Musk ülkeden ayrılmadan önce hakimden izin almadı ve hala tanık olarak tekrar ifade vermeye çağrılabilecek durumda.

Mahkeme sözcüsü, Musk'ın bölgeden ayrılmak için izin alıp almadığını veya seyahatinin duruşma için bir sorun teşkil edip etmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Musk'ın yokluğunun sorun yaratıp yaratmayacağı duruşmayı ele alan hakime bağlı olduğu ifade edilirken eğer hakim bugün Musk'ı tekrar ifade vermeye çağırırsa, ünlü iş insanı mahkemeye itaatsizlikle itham edilebilir.