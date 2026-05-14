Mahkemesi sürerken Çin'e gitti, garip hareketleriyle dikkat çekti
14.05.2026 15:47
ABD Başkanı Trump ile Çin'e giden Elon Musk'ın yemekteki mimikleri ve hareketleri kameralara yansıdı.
GÖZ KIRPTI, OFLADI, YERİNDE DURAMADI
ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretinde eşlik eden milyarder iş adamları arasında Elon Musk da bulunuyor. Elon Musk'ın hem Çin seyahatine çıkışı hem de oradaki hal ve hareketleri dikkat çekerken özellikle yemekteki mimikleri sosyal medyada da gündem oldu.
NBC News'a göre Elon Musk, ABD'de devam eden davasına rağmen Çin gezisine katıldı. Musk'ın yapay zeka şirketi OpenAI'ye karşı açtığı bir dava süreci devam ediyor. Geçtiğimiz ay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada ifade veren Musk'ın tekrar ifade vermeye çağrılması bekleniyordu. NBC News'in haberine göre, Musk ülkeden ayrılmadan önce hakimden izin almadı ve hala tanık olarak tekrar ifade vermeye çağrılabilecek durumda.
Mahkeme sözcüsü, Musk'ın bölgeden ayrılmak için izin alıp almadığını veya seyahatinin duruşma için bir sorun teşkil edip etmeyeceğini bilmediğini söyledi.
Musk'ın yokluğunun sorun yaratıp yaratmayacağı duruşmayı ele alan hakime bağlı olduğu ifade edilirken eğer hakim bugün Musk'ı tekrar ifade vermeye çağırırsa, ünlü iş insanı mahkemeye itaatsizlikle itham edilebilir.
MUSK'IN MİMİKLERİ CAN SIKINTISINDAN MI?
Elon Musk'ın Çin seyahatinde katıldığı yemekte kameralara yansıyan görüntüleri ise bir başka dikkat çeken unsur oldu. Yemek masasında başta Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, iş adamları ve katılımcılar olmak üzere birçok isim Musk ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Özellikle Apple'ın CEO'su Tim Cook'un Musk ile fotoğraf çektirmek için poz vermesi ve bu sırada Musk'ın mimiklerinin garipliği yemeğe katılanlar tarafından kaydedildi.
Elon Musk'ın surat ifadeleri özellikle sosyal medyada hızla yayılırken Musk'ın neden bu şekilde tepkiler verdiği sorusu da tartışma yarattı.
Şİ'NİN GÜLERYÜZLÜ HEGSETH'İN İSE GERGİN TOKALAŞMASI
ABD Başkanı Trump ve heyetinin Çin ziyaretindeki bir başka ilginç an ise Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yaşandı. Şi'nin Amerikan heyetinin elini sıktığı sırada Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gerginliği dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'ın Hegseth'e yaptığı kaş hareketleri de kameralara yansıyan görüntülerde yer aldı.
Beyaz Saray danışmanlarından Stephen Miller'ın rahat tavırları da dikkat çekti.