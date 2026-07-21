Maliye Bakanı merakla bekleniyordu. İngiltere'de yeni kabine belli oldu
21.07.2026 10:37
İngiltere Kralı Charles tarafından dün hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinede görev alacak bakanları açıkladı. Maliye Bakanlığı'na hangi ismin atanacağı merakla bekleniyordu. Bu isim de netleşmiş oldu.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, dün öğle saatlerinde Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini almasının ardından, birlikte çalışacağı bakanları tek tek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya davet ederek kabinesini oluşturmaya başladı.
Başbakanlığa çağırılan kişilerin hangi görevlere getirildiği 10 Numara'nın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından duyuruldu.
İşte kabinedeki bakanlar...
JOHN HEALEY - MALİYE BAKANI
Savunma yatırımlarına yeterli kaynak ayrılmamasını gerekçe göstererek hükümetten istifa eden eski Savunma Bakanı John Healey, Hazine'nin başına getirildi.
66 yaşındaki Healey, 1997'den bu yana milletvekilliği yapıyor. Deneyimli bir siyasetçi olan Healey, Tony Blair döneminde de Hazine Bakanlığı'nda görev almıştı.
İngiliz basınına göre Healey'nin en önemli avantajlarından biri, İşçi Partisi'nde farklı liderlik dönemlerinde ön saflarda yer almış olması.
Yeni görevinde Healey'nin, Rachel Reeves döneminde Hazine tarafından reddedilen Savunma Bakanlığı bütçe artışını yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Ayrıca Healey ile Başbakan Andy Burnham'ın ortak önceliklerinden biri de yeniden sanayileşme politikaları olacak.
SHABANA MAHMOOD - İÇİŞLERİ BAKANI
Shabana Mahmood, Keir Starmer tarafından geçen yıl İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Andy Burnham hükümetinde de aynı görevini sürdürecek.
Mahmood, hükümetin tartışmalı göç politikalarının uygulanmasında önemli rol üstlenen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
45 yaşındaki milletvekili, 2024 genel seçimlerinde İşçi Partisi'nin seçim kampanyasını yönetti. Daha sonra Adalet Bakanı olarak görev yapan Mahmood, cezaevlerindeki aşırı doluluğu azaltmak amacıyla bazı mahkumların erken tahliyesini öngören programı hayata geçirdi.
İngiltere'nin Filistin'e yönelik daha destekleyici bir tutum benimsemesini savunan isimlerden biri olan Mahmood, Filistin devletinin tanınmasına da destek veriyor.
ED MILIBAND - DIŞİŞLERİ BAKANI
İşçi Partisi'nin en deneyimli isimlerinden biri olan Ed Miliband, Andy Burnham hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.
Gordon Brown hükümetinde bakanlık yapan Miliband, 2015 genel seçimlerinde İşçi Partisi'nin lideri olarak seçim yenilgisi yaşadı. Daha sonra Keir Starmer'ın gölge kabinesinde görev aldı.
Miliband, Maliye Bakanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu. Ancak partinin yumuşak sol kanadına yakın durması ve İngiltere'nin net sıfır emisyon hedeflerinin en güçlü savunucularından biri olması nedeniyle finans piyasalarını tedirgin edebileceği değerlendirmeleri yapıldı.
Dışişleri Bakanı olarak Miliband'ın, uluslararası konularda Başbakan Andy Burnham'ın yükünü hafifletmesi, Gazze konusunda daha Filistin yanlısı bir politika izlemesi ve İngiltere'nin dış yardım harcamalarını yeniden milli gelirin yüzde 0,7'si seviyesine çıkaracak süreci başlatması bekleniyor.
Miliband, bu görevde Yvette Cooper'ın yerini aldı.
YVETTE COOPER - SAĞLIK BAKANI
Keir Starmer döneminin öne çıkan isimlerinden Yvette Cooper, Dışişleri Bakanlığı görevinden alınarak Andy Burnham hükümetinde Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı olarak atandı.
Bu görev değişikliğinde, Burnham'ın yetişkin sosyal bakım sistemindeki sorunları çözmeyi öncelikleri arasına koymasının etkili olduğu değerlendiriliyor.
Cooper, Starmer hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapmış, daha önce ise Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde de çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuştu. Bu nedenle iç politikaya ilişkin deneyimli isimlerden biri olarak görülüyor.
2015 yılında İşçi Partisi liderliği için aday olan Cooper, yarışın başında favoriler arasında gösterilmesine rağmen oylamada Jeremy Corbyn ve Andy Burnham'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.
PAT MCFADDEN - ÇALIŞMA VE EMEKLİLİK BAKANI
Andy Burnham'ın yeni kabinesinde görevini koruyan isimlerden biri olan Pat McFadden, Çalışma ve Emeklilik Bakanı olarak görev yapacak.
Hükümetin siyasi geleceği açısından kritik öneme sahip görülen bakanlıkta McFadden'ın, sosyal güvenlik sisteminde reform çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.
2024 genel seçimleri öncesinde Keir Starmer'ın ulusal seçim kampanyasını koordine eden McFadden, daha sonra hükümetin politika üretiminde kilit rol oynayan Kabine Ofisi'nin başına getirildi.
Hükümetin en deneyimli isimlerinden biri olarak görülen McFadden, medya röportajlarındaki sakin ve güven veren tavrıyla da tanınıyor.
LOUISE HAIGH - BİRİNCİ DEVLET BAKANI VE KABİNE OFİSİ BAKANI
Louise Haigh, Andy Burnham hükümetinde Lancaster Dükalığı Şansölyesi, Birinci Devlet Bakanı (First Secretary of State) ve Kabine Ofisi Bakanı olarak atandı.
Burnham'ın parti liderliği yarışındaki en önemli isimlerden biri olarak görülen Haigh, yeni görevinde hükümetin koordinasyonundan sorumlu olacak ve Başbakan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak görev yapacak.
Kabine Ofisi'nin en kıdemli bakanı sıfatıyla bakanlıklar arasındaki çalışmaları koordine edecek ve kamu yönetiminde yapılacak olası reformları yönetecek.
Bu atama, 38 yaşındaki Haigh için kabineye dönüş anlamına geliyor.
Haigh, Keir Starmer hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yaparken, 20'li yaşlarında kaybolan cep telefonuyla ilgili dolandırıcılık suçundan aldığı mahkumiyet hakkında Starmer'ı tam olarak bilgilendirmediği gerekçesiyle görevden alınmıştı.
WES STREETING - SAVUNMA BAKANI
Wes Streeting, Andy Burnham hükümetinde Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.
İşçi Partisi'nin sağ kanadına yakın isimlerden biri olarak görülen Streeting, Keir Starmer'a karşı başarısız bir liderlik girişiminde bulundu.
Starmer'ın görevden ayrılması sürecini başlatan isimlerden biri olması nedeniyle Burnham'ın başbakanlığa giden yolda önemli rol oynadı. Liderlik yarışını kaybetmiş olsa da Savunma Bakanlığı, hükümetin en kritik görevlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Ancak Streeting'in hareket alanının, kendisinden önce Savunma Bakanı olan John Healey'nin şimdi Maliye Bakanı olması nedeniyle sınırlı kalabileceği belirtiliyor.
JONATHAN REYNOLDS - TİCARET BAKANI
Jonathan Reynolds, daha önce yürüttüğü görevine geri döndü. Reynolds, kendi isteği dışında başbakanlık grup başkanvekilliği (Chief Whip) görevine kaydırılmıştı.
Reynolds, Andy Burnham'ın uzun yıllardır yakın çalışma arkadaşları arasında yer alıyor. Yeni hükümette, yetkileri genişletilen bakanlığın başına getirilen Reynolds, yalnızca iş ve ticaret alanından değil, bilim politikalarından da sorumlu olacak.
LUCY POWELL - EĞİTİM BAKANI
Lucy Powell, Andy Burnham hükümetinde Eğitim Bakanı olarak görevlendirildi.
İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı olan Powell'ın, Başbakan Yardımcısı yapılması yönünde beklentiler bulunsa da Burnham şimdilik bu yönde bir adım atmadı. Powell, uzun yıllardır Burnham'ın yakın müttefikleri arasında yer alıyor.
ENERJİ VE ADALET BAKANLARI
Miatta Fahnbulleh, Andy Burnham hükümetinde Enerji Bakanı olarak görevlendirildi. İşçi Partisi'nin yükselen isimlerinden biri olarak görülen Fahnbulleh, Burnham'ın iktidara hazırlık sürecinde politika çalışmalarına önemli katkı sağladı.
Yeni görevinde Fahnbulleh'nin, Burnham hükümetinin enerji faturalarını düşürme hedefini hayata geçirirken, İngiltere'nin net sıfır emisyon taahhütlerini de koruması bekleniyor.
Alex Norris de Andy Burnham hükümetinde Adalet Bakanı olarak atandı.
Daha önce İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Norris'in bu göreve getirilmesi, siyasi kulislerde beklenmeyen bir tercih olarak değerlendirildi.
2017 yılında milletvekili seçilen Norris, yeni görevinde İngiltere'nin adalet politikalarının yürütülmesinden sorumlu olacak.