Maliye Bakanı merakla bekleniyordu. İngiltere'de yeni kabine belli oldu

İşçi Partisi'nin en deneyimli isimlerinden biri olan Ed Miliband, Andy Burnham hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Gordon Brown hükümetinde bakanlık yapan Miliband, 2015 genel seçimlerinde İşçi Partisi'nin lideri olarak seçim yenilgisi yaşadı. Daha sonra Keir Starmer'ın gölge kabinesinde görev aldı.

Miliband, Maliye Bakanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu. Ancak partinin yumuşak sol kanadına yakın durması ve İngiltere'nin net sıfır emisyon hedeflerinin en güçlü savunucularından biri olması nedeniyle finans piyasalarını tedirgin edebileceği değerlendirmeleri yapıldı.

Dışişleri Bakanı olarak Miliband'ın, uluslararası konularda Başbakan Andy Burnham'ın yükünü hafifletmesi, Gazze konusunda daha Filistin yanlısı bir politika izlemesi ve İngiltere'nin dış yardım harcamalarını yeniden milli gelirin yüzde 0,7'si seviyesine çıkaracak süreci başlatması bekleniyor.

Miliband, bu görevde Yvette Cooper'ın yerini aldı.