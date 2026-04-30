Mamdani, İngiliz tacındaki 105 karatlık elması geri istedi

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD'yi ziyaret eden İngiltere Kralı Charles'a bir çağrıda bulundu. Mamdani, “Kuh-i Nur Elması"nın Hindistan'a iade edilmesi gerektiğini söyledi. Hint asıllı Amerikalı olan Mamdani, 11 Eylül 2001 saldırılarının kurbanlarını anma töreninden önce düzenlenen basın toplantısında, Kral ile ayrıca konuşması durumunda elması iade etmesi konusunda onu teşvik edeceğini ifade etti.

Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen anma töreninde Kral Charles ve Belediye Başkanı Mamdani bir araya gelerek görüştü. Kral, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin bir zamanlar bulunduğu anıta çiçek bırakarak 11 Eylül kurbanlarını anarken, Buckingham Sarayı, Mamdani’nin iade çağrısı hakkında yorum yapmayı reddetti.