Mangal satışı yasaklanabilir. Çağrı yaptılar: Sıcaklık 38 dereceye çıkacak

Sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması halinde bu yaz şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaşılmış olacak.

İngiltere Başbakanı daha önce tek kullanımlık mangalların ülkede bazı yangınlara neden olduğunu, insanların bunları şimdilik kullanmaması gerektiğini söylemişti.

İngiltere itfaiye yetkilileri ve İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) 2023'te, aşırı sıcakların ilan edilmesi veya yerel otoritelerden gelen "kanıta dayalı" talepler üzerine tek kullanımlık mangalların satışını askıya alma konusunda mutabık kalmıştı.