Manken robotlar podyuma çıktı

29.05.2026 14:14

NTV - Haber Merkezi

Podyumda modellik yapan robotlar, dans gösterisi sunanlar, dövüş sanatları performansı sergileyenler... Çin ve Güney Kore'de sahne robotların oldu. Etkinliklerden renkli görüntüler yansıdı.

Reuters

Yapay zeka bu kez moda sektörüne el attı. Podyumda robotlar boy gösterdi. Güney Kore'de "Fiziksel Yapay Zeka Moda Şovu" adıyla etkinlik düzenlendi.

AFP

Etkinlikte, robotlarla insanların üzerinde aynı kıyafetler vardı. Tasarımcıların elinden çıkan kıyafetleri giyen robotlar, podyumda mankenlerle birlikte yürüdü.

AFP

Etkinlik, robotlarla insanların dans gösterisine de sahne oldu.

 

Etkiniğin organizatörlerinden biri, "Bir gün insanların robotlardan ilham alan moda ürünleri giyeceğine, buna karşılık robotların da insanlardan ilham alan robotik moda tasarımları kullanacağına inanıyorum. Bu yüzden fiziksel bir yapay zeka robot moda gösterisi düzenlemeye karar verdik." dedi.

AFP

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde de “Akıllı Robot Karnavalı”nda robot dans gösterileri düzenlendi. İzleyicilere robot dövüş sanatları performansları sergilenirken, dronla ışık gösterileri de etkileyici görüntüler sundu.

AFP

Etkinlikte katılımcılar en ileri akıllı teknolojileri deneyimleme fırsatı da buldu.