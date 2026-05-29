Manken robotlar podyuma çıktı
29.05.2026 14:14
Podyumda modellik yapan robotlar, dans gösterisi sunanlar, dövüş sanatları performansı sergileyenler... Çin ve Güney Kore'de sahne robotların oldu. Etkinliklerden renkli görüntüler yansıdı.
Yapay zeka bu kez moda sektörüne el attı. Podyumda robotlar boy gösterdi. Güney Kore'de "Fiziksel Yapay Zeka Moda Şovu" adıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, robotlarla insanların üzerinde aynı kıyafetler vardı. Tasarımcıların elinden çıkan kıyafetleri giyen robotlar, podyumda mankenlerle birlikte yürüdü.
Etkinlik, robotlarla insanların dans gösterisine de sahne oldu.
Etkiniğin organizatörlerinden biri, "Bir gün insanların robotlardan ilham alan moda ürünleri giyeceğine, buna karşılık robotların da insanlardan ilham alan robotik moda tasarımları kullanacağına inanıyorum. Bu yüzden fiziksel bir yapay zeka robot moda gösterisi düzenlemeye karar verdik." dedi.
Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde de “Akıllı Robot Karnavalı”nda robot dans gösterileri düzenlendi. İzleyicilere robot dövüş sanatları performansları sergilenirken, dronla ışık gösterileri de etkileyici görüntüler sundu.
Etkinlikte katılımcılar en ileri akıllı teknolojileri deneyimleme fırsatı da buldu.