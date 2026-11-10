Mark Zuckerberg bile serveti tehlikeye girdiği için taşınmak istiyordu. Teklif sandıktan döndü

ABD Senatörü Bernie Sanders ve diğer ilerici siyasetçiler, ekonomik eşitsizliğe karşı bir çare ve ülkenin geri kalanı için potansiyel bir model olarak gördükleri milyarder vergisini desteklemişti.

Servet vergisini savunan kesimler, gelir eşitsizliğiyle mücadelede küresel çabaların önemli bir parçası sayılan teklifin, kayıtlı seçmenler arasında Demokratların Cumhuriyetçilere neredeyse ikiye bir oranında üstünlük sağladığı Kaliforniya'da kabul edilme şansını yüksek görüyordu.

Tek başına bir ülke olsa dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi konumunda olacak Kaliforniya'da büyük tanıtımlarla duyurulan teklif, zenginler ile yoksullar arasında derin bir uçurumun bulunduğu eyalette sandığa taşındı.

Demokratlar geçen haftaki ara seçimlerde Trump ve politikalarına karşı ülke genelinde geniş çaplı zaferler kazanarak Kongre'nin her iki kanadında da net çoğunluğu elde etti ve Trump'ın Cumhuriyetçilerine ağır bir yenilgi yaşattı.

Ancak ara seçimlerde seçmenlere sunulan çok sayıdaki tekliften biri olan milyarder vergisinin reddedilmesi, Demokrat Parti'nin sol kanadına darbe vurdu.