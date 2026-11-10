Market dolaplarına siber saldırı: Fransa İran'ı suçladı, AB yaptırımları yolda

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülke genelindeki yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan ve arkasında İran'ın olduğunu belirttiği geniş çaplı siber sabotaja karşı Paris yönetiminin hiçbir seçeneği devre dışı bırakmadığını duyurdu.

Barrot, FranceinfoTV kanalına verdiği demeçte, Tahran yönetiminin Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını ve İran'a karşı Avrupa Birliği (AB) düzeyinde yeni yaptırımlar getirilmesi yönünde adım atacaklarını açıkladı.

Fransa topraklarında bu büyüklükte bir siber sabotaj eylemiyle ilk kez karşılaşıldığını kaydeden Barrot, kamuoyuna açıklanmayan adımların da masada yer aldığını belirtti.

Barrot, Fransa'nın atacağı karşı adımların kapsamına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir ihtimali göz ardı etmediğimizi; İran'da veya başka bir yerde benzer eylemlere girişmeyi düşünebilecek herkesi caydırmak amacıyla, kamuoyuyla paylaşmayabileceğimiz adımlar da dahil, orantılı ve gerekli gördüğümüz tüm tedbirleri alacağımızı ifade edebilirim."

Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında da konuya değinen Barrot, eylemin faili olarak İran Devrim Muhafızları Ordusunu işaret etti.

Barrot, söz konusu sabotajın hem ulaştığı operasyonel büyüklük hem de sergilenen saldırganlık seviyesi bakımından daha önce benzeri görülmemiş bir nitelik taşıdığını vurguladı.