Market dolaplarına siber saldırı: Fransa İran'ı suçladı, AB yaptırımları yolda
10.11.2026 11:24
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, 700 tesisteki süpermarket soğutucularını uzaktan devre dışı bırakarak tonlarca gıdanın bozulmasına yol açan siber sabotajdan İran'ı sorumlu tuttu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülke genelindeki yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan ve arkasında İran'ın olduğunu belirttiği geniş çaplı siber sabotaja karşı Paris yönetiminin hiçbir seçeneği devre dışı bırakmadığını duyurdu.
Barrot, FranceinfoTV kanalına verdiği demeçte, Tahran yönetiminin Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını ve İran'a karşı Avrupa Birliği (AB) düzeyinde yeni yaptırımlar getirilmesi yönünde adım atacaklarını açıkladı.
Fransa topraklarında bu büyüklükte bir siber sabotaj eylemiyle ilk kez karşılaşıldığını kaydeden Barrot, kamuoyuna açıklanmayan adımların da masada yer aldığını belirtti.
Barrot, Fransa'nın atacağı karşı adımların kapsamına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir ihtimali göz ardı etmediğimizi; İran'da veya başka bir yerde benzer eylemlere girişmeyi düşünebilecek herkesi caydırmak amacıyla, kamuoyuyla paylaşmayabileceğimiz adımlar da dahil, orantılı ve gerekli gördüğümüz tüm tedbirleri alacağımızı ifade edebilirim."
Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında da konuya değinen Barrot, eylemin faili olarak İran Devrim Muhafızları Ordusunu işaret etti.
Barrot, söz konusu sabotajın hem ulaştığı operasyonel büyüklük hem de sergilenen saldırganlık seviyesi bakımından daha önce benzeri görülmemiş bir nitelik taşıdığını vurguladı.
SOĞUTMA SİSTEMLERİNE MÜDAHALE TONLARCA GIDAYI ÇÖPE ATTIRDI
Fransa'da 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşen eş zamanlı siber müdahaleler, ülke genelinde 700 farklı noktayı doğrudan etkiledi.
Paris Başsavcısı Laure Beccuau, saldırganların internet arayüzleri üzerinden marketlerin soğutma sistemlerine sızdığını ve kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.
Başsavcı Beccuau, korsanların sistemlerde "anormal ve süresi belirsiz buz çözme döngüleri" başlattığını açıkladı.
Saldırıyı düzenleyenlerin, soğutuculardaki sıcaklık belirli bir güvenlik eşiğini aştığında devreye girmesi gereken uyarı sensörlerini de tamamen kapattığı belirlendi.
Sensörlerin devre dışı bırakılmasıyla sıcaklıkları kontrolsüz biçimde yükselen yüzlerce süpermarketteki soğutucularda saklanan bozulabilir gıda stoklarının tamamı imha edilmek zorunda kaldı.
Gıda tedarik zincirini hedef alan bu yöntemin Fransa sınırlarını aşarak diğer kıta ülkelerine de sıçradığı ortaya çıktı.
En az dokuz Avrupa ülkesindeki zincir mağazalar, 2 Kasım tarihinde dondurucu sistemlerini hedef alan benzer nitelikteki siber saldırılarla karşı karşıya kaldı.
SORUŞTURMA İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINA UZANDI
Paris Cumhuriyet Başsavcılığı, süpermarketleri hedef alan sabotaj dalgasının ardından Tahran yönetiminin siber kanadına yönelik geniş kapsamlı adli soruşturma başlattı.
Başsavcı Laure Beccuau, soruşturmanın doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu Elektronik ve Siber Merkezine bağlı bir taarruz birimi olan Şehit Kave yapılanmasını hedef aldığını bildirdi.
Savcılık makamı, yürütülen tahkikat doğrultusunda Şehit Kave biriminde görevli iki üst düzey yetkili hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmasını talep etti.
İstihbarat teşkilatları ile güvenlik kurumlarını bünyesinde toplayan Fransa Siber Kriz Koordinasyon Merkezi de saldırının teknik altyapısına ilişkin ayrıntılı bir rapor yayımladı.
Merkezin raporunda, Şehit Kave biriminin sanayi tipi ekipmanları hedef alan ve sabotaj amacı taşıyan kapsamlı harekatlar yürüttüğü kaydedildi.
Raporda, söz konusu siber sabotaj biriminin operasyonel önceliğinin İsrail ve ABD olduğu, bunun yanı sıra Fransa ile diğer Avrupa ülkelerini de doğrudan hedef listesinde tuttuğu belirtildi.