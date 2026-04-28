Martı Çığlığı Şampiyonası. En iyi martı taklidi için kıyasıya yarıştılar
28.04.2026 15:36
Reuters
Belçika’da düzenlenen Avrupa Martı Çığlığı Şampiyonası’nda 15 ülkeden onlarca yarışmacı martı sesini en iyi taklit edebilmek için kıyasıya yarıştı.
15 ÜLKEDEN 70 YARIŞMACI
Belçika’nın sahil kasabası De Panne’de düzenlenen Avrupa Martı Çığlığı Şampiyonası, bu yıl altıncı kez gerçekleştirildi. Etkinliğe 15 ülkeden 70’ten fazla yarışmacı katıldı.
KOSTÜMLER VE ALKIŞLA EŞLİĞİNDE YARIŞ
Yerel bir mekanda düzenlenen yarışmaya her yaştan katılımcı ilgi gösterdi. Ailelerin de yer aldığı etkinlikte bazı yarışmacılar martı temalı kostümlerle sahneye çıktı.
Katılımcıların çıkardığı her “martı çığlığı”, izleyicilerden alkış aldı.
PUANLAMA SİSTEMİ
Jüri, yarışmacıları martı sesini taklit etme başarısına göre 15 puan üzerinden değerlendirdi. Sahne performansına ise 5 puan verildi. Martı çığlığı yarışması bu sayede renkli görüntülere sahne oldu.
AMAÇ MARTILARIN İMAJINI DEĞİŞTİRMEK
Geleneksel hale gelen etkinliğin, çoğu zaman “rahatsız edici” olarak görülen martıların imajını değiştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Organizatör Claude Willaert, “Tatile gittiğinizde denizin dalgalarını ve martıların sesini hatırlarsınız. Bu yüzden onlara olumlu bakın.” ifadelerini kullandı.