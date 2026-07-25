Maruldan salgın yayıldı, ülke alarm verdi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Cyclospora parazitinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonu salgınının dokuz eyalete ulaştığını duyurdu.

Meksika'dan tedarik edilen iceberg marullarla bağlantılı vakalar Illinois, Kansas, Oklahoma ve Pennsylvania'da da görülmeye başlandı. Daha önce Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio ve Batı Virginia'da da aynı ürünlerle bağlantılı enfeksiyonlar tespit edilmişti.