Maruldan salgın yayıldı, ülke alarm verdi
25.07.2026 10:03
ABD'de Cyclospora parazitinin yol açtığı bağırsak enfeksiyonu salgını büyümeye devam ediyor. Meksika'dan ithal edilen iceberg marullarla bağlantılı vakaların dokuz eyalete yayıldığı ve ülke genelindeki vaka sayısının 11 bini aştığı açıklandı.
SALGIN 9 EYALETE YAYILDI
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Cyclospora parazitinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonu salgınının dokuz eyalete ulaştığını duyurdu.
Meksika'dan tedarik edilen iceberg marullarla bağlantılı vakalar Illinois, Kansas, Oklahoma ve Pennsylvania'da da görülmeye başlandı. Daha önce Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio ve Batı Virginia'da da aynı ürünlerle bağlantılı enfeksiyonlar tespit edilmişti.
11 BİNDEN FAZLA VAKA KAYDEDİLDİ
CDC verilerine göre mayıs ortasından bu yana ülke genelinde 41 eyalette 11 binden fazla vaka bildirildi.
Salgından en fazla etkilenen eyalet ise Michigan oldu. Eyalet yetkilileri, yalnızca Michigan'da enfekte kişi sayısının 8 bin 100'ü aştığını açıkladı.
Cyclospora paraziti, siklosporiyazis adı verilen bağırsak enfeksiyonuna neden oluyor. Hastalık özellikle şiddetli ve uzun süren ishalle kendini gösteriyor.
GERİ ÇAĞRILAN MARULLAR İÇİN UYARI
CDC, tüketicilere Taylor Farms markasına ait ve Orta Meksika'dan tedarik edilen geri çağrılmış iceberg marullarını tüketmemeleri çağrısında bulundu.
ABD'nin önde gelen gıda tedarikçilerinden Taylor Farms, 17 Temmuz'da söz konusu ürünleri "ihtiyati tedbir" kapsamında gönüllü olarak piyasadan çekmişti.
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hafta sonu yaptığı açıklamada marullarda Cyclospora tespit edildiğini duyurmuş, ancak daha sonra bunun yanlış pozitif sonuç olduğunu belirterek açıklamasını geri çekmişti.
KAYNAĞIN BELİRLENMESİ ZAMAN ALIYOR
Uzmanlar, Cyclospora salgınlarının kaynağını tespit etmenin oldukça zor olduğuna dikkat çekiyor.
Parazitin belirtileri, bulaşmadan haftalar sonra ortaya çıkabildiği için hastaların ne tükettiklerini hatırlamaları ve ortak bir gıda kaynağının belirlenmesi güçleşiyor.
Gıda Güvenliği Uzmanı Wade Syers, Cyclospora salgınlarında tablonun netleşmesinin aylar sürebileceğini belirterek, "Bu tür soruşturmalar kısa süreli değil, uzun soluklu araştırmalar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Salgına yakalanan bazı kişiler, hastalığın etkilerini "hayatım boyunca yaşadığım en acı verici deneyim" sözleriyle anlattı.
Sağlık yetkilileri, özellikle geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve uzun süren ishal belirtileri görülen kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguluyor.