Gıda kaynaklı parazit alarmı: Vaka sayısı 17 bini aştı

CDC'nin 24 Ağustos itibarıyla paylaştığı verilere göre, 48 eyalet ve başkent Washington'da toplam 17 bin 180 doğrulanmış vaka kaydedildi. Hastalık nedeniyle 922 kişi hastaneye kaldırılırken, iki kişi hayatını kaybetti.

CDC ayrıca en az 11 bin 844 ek vakanın daha ayrıntılı inceleme ve analiz gerektirdiğini bildirdi.

Vakalar arasında, geri çağrılan iceberg marulla bağlantılı ve birden fazla eyalete yayılan salgındaki hastalar da bulunuyor.

CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kaynağı henüz doğrulanamayan en az altı farklı vaka kümesini de araştırıyor.