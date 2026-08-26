Gıda kaynaklı parazit alarmı: Vaka sayısı 17 bini aştı
26.08.2026 06:49
Son Güncelleme: 26.08.2026 06:49
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede doğrulanmış siklosporiyaz vakalarının 17 bin 180'e yükseldiğini açıkladı. Vaka sayısı bir haftada bin 464 arttı.
CDC'nin 24 Ağustos itibarıyla paylaştığı verilere göre, 48 eyalet ve başkent Washington'da toplam 17 bin 180 doğrulanmış vaka kaydedildi. Hastalık nedeniyle 922 kişi hastaneye kaldırılırken, iki kişi hayatını kaybetti.
CDC ayrıca en az 11 bin 844 ek vakanın daha ayrıntılı inceleme ve analiz gerektirdiğini bildirdi.
Vakalar arasında, geri çağrılan iceberg marulla bağlantılı ve birden fazla eyalete yayılan salgındaki hastalar da bulunuyor.
CDC ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kaynağı henüz doğrulanamayan en az altı farklı vaka kümesini de araştırıyor.
BAZI BÖLGELERDE MARULLAR TOPLATILDI
Salgından en fazla etkilenen Michigan eyaletinde vaka sayısı geçen hafta yüzde 3 artarak 14 bin 277'ye çıktı. Artış hızının yavaşlaması, salgının etkisinin azalıyor olabileceğine işaret etti.
Siklosporiyaz salgını, ABD'nin yakın tarihindeki en büyük gıda kaynaklı hastalık olaylarından biri olarak değerlendiriliyor.
Hastalığa Cyclospora adlı parazit neden oluyor. Enfeksiyon, ishal, bulantı ve diğer mide-bağırsak sistemi belirtilerine yol açabiliyor.
Salgının ülke genelinde tüketici davranışlarını da etkilediği, çok sayıda kişinin taze sebze-meyve tüketmekten veya restoranlarda yemek yemekten kaçınmaya başladığı belirtiliyor.