Meghan Markle'ın babası gözaltına alındı
07.11.2026 09:20
Son Güncelleme: 07.11.2026 09:24
İngiltere Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, kiralık depolarında çocuk cinsel istismarı görüntüleri bulunması üzerine ABD'de gözaltına alındı.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin kayınpederi ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın uzun süredir görüşmediği 82 yaşındaki babası Thomas Markle, çocuk cinsel istismarı görüntüleri bulundurma suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, tekerlekli sandalye kullanan ve Florida'daki bir bakımevinde kalan Markle'ın federal görevlilerce yakalandığını duyurdu.
Patel, yaptığı açıklamada "Sayın Markle'ın masum çocukları hedef aldığı ve suç teşkil eden eylemleriyle onların masumiyetini çalmaya çalıştığı iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.
Los Angeles'taki ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada Markle hakkında çocuk pornografisi bulundurmaktan tek maddelik suçlama yöneltildi.
ABD Adalet Bakanlığı, suçlu bulunması halinde Markle'ın 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini kaydetti.
DEPOLARDA REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARA AİT GÖRSELLER ELE GEÇİRİLDİ
Dava dosyasında yer alan 13 sayfalık FBI yeminli ifadesine göre soruşturma, Markle'ın 2008 yılından bu yana Kaliforniya'da kiraladığı iki ayrı kiralık depoya uzandı.
Görevliler, mahkeme kararıyla arama yaptıkları kiralık depolarda slaytlar, 35 milimetrelik film negatifleri ve çocuk cinsel istismarı görüntüleri içeren kitaplar dahil yaklaşık 78 materyal ele geçirdi.
FBI belgesinde, film negatiflerindeki en az iki karede, bir tanık tarafından Markle olarak teşhis edilen bir erkeğin, "izleyicide cinsel tepki uyandırmak üzere kurgulanmış" pozlarda ergenlik öncesi yaştaki çıplak bir kız çocuğuyla yer aldığı belirtildi.
Kayıtlarda, fotoğraflardan birinde söz konusu erkeğin çocuğun cinsel organını okşar vaziyette görüldüğü bilgisi yer aldı.
İncelenen fotoğraflardan en az birinde, yataktaki yastıkların üzerinde bulunan logo üzerinden Markle'ın Filipinler'deki bir otel veya motelde kaldığı tespit edildi.
ULUSLARARASI SORUŞTURMA ZİNCİRİ
Markle hakkında ilk iddialar daha önce bir süre ikamet ettiği Filipinler'de gündeme geldi.
FBI belgesine göre federal soruşturma, bir tanığın Markle'ın Filipinler'deki eşyaları arasında çocuk istismarı şüphesi taşıyan materyaller bulduğunu bildirmesi üzerine başladı.
FBI yetkilileri geçen ay kimliği açıklanmayan ikinci bir tanıkla daha görüştü ve bu tanık Markle'ın Kaliforniya'da en az bir kiralık deposu olduğunu teyit etti.
Filipinler makamları da çocuk cinsel istismarı görüntüleri bulundurduğu iddiaları üzerine Markle hakkında geçen ay soruşturma başlatmıştı.
İngiliz polisi ise kendilerine ilk ulaştığında diğer kurumlara iletilmediği anlaşılan suçlamaların yurt dışındaki kolluk kuvvetlerine devredileceğini duyurmuştu.
ELEKTRONİK KELEPÇEYLE EV HAPSİNE ALINDI
Lakeland kentinde ikamet eden Thomas Markle, yakalanmasının ardından Tampa kentindeki ABD Sulh Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.
Los Angeles Federal Savcılığı, mahkemenin Markle'ın elektronik izleme ve ev hapsi koşuluyla tutuksuz yargılanmasına hükmettiğini bildirdi.
Savcılık açıklamasına göre duruşmada herhangi bir savunma yapılmadı ve resmi itham duruşmasının birkaç hafta boyunca yapılması öngörülmüyor.
Markle'ın savunma avukatının kim olduğu henüz netleşmezken, yargılanacağı Kaliforniya eyaletine ne zaman nakledileceği de belirsizliğini koruyor.
Markle, söz konusu suçlamalar ilk ortaya çıktığında iddiaları reddetmiş, İngiliz basınına yaptığı açıklamada bunların gerçeği yansıtmadığını ve "hastalıklı yalanlar" olduğunu savunmuştu.
İngiliz kraliyet ailesine 2018 yılında evlilik bağıyla katılan Meghan Markle ise babası hakkındaki iddialardan ötürü "esef duyduğunu" aktarmıştı.