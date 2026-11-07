Meghan Markle'ın babası gözaltına alındı

Lakeland kentinde ikamet eden Thomas Markle, yakalanmasının ardından Tampa kentindeki ABD Sulh Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Los Angeles Federal Savcılığı, mahkemenin Markle'ın elektronik izleme ve ev hapsi koşuluyla tutuksuz yargılanmasına hükmettiğini bildirdi.

Savcılık açıklamasına göre duruşmada herhangi bir savunma yapılmadı ve resmi itham duruşmasının birkaç hafta boyunca yapılması öngörülmüyor.

Markle'ın savunma avukatının kim olduğu henüz netleşmezken, yargılanacağı Kaliforniya eyaletine ne zaman nakledileceği de belirsizliğini koruyor.

Markle, söz konusu suçlamalar ilk ortaya çıktığında iddiaları reddetmiş, İngiliz basınına yaptığı açıklamada bunların gerçeği yansıtmadığını ve "hastalıklı yalanlar" olduğunu savunmuştu.

İngiliz kraliyet ailesine 2018 yılında evlilik bağıyla katılan Meghan Markle ise babası hakkındaki iddialardan ötürü "esef duyduğunu" aktarmıştı.