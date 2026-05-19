Mehteran Birliği Times Meydanı'nda

19.05.2026 06:05

AA

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, ABD’nin en ünlü meydanı Times’ta konser verdi.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor. 

Yürüyüş kapsamında ABD’de bulunan Mehteran Birliği, kentin en işlek mekanlarından Times Meydanı’nda performans sergiledi.

Konsere Amerikalıların yanı sıra ülkede bulunan Türk vatandaşları da büyük ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Komutanı Albay Deniz Ergün; Mehteran'ın, Türk ordusunun kıtalara yayılan ve tarihten gelen sesi olduğunu söyledi.

Ergün, performans sırasında gördükleri ilgiden memnuniyetini dile getirerek, “Özellikle burada yaşayan Türklerin ve turistik bir yer olması hasebiyle bu meydanda olan herkesin bize olan yoğun ilgisini gördük.” dedi.

