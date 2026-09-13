Meksika'da kartellere kripto baskını. Suç trafiği 154 milyar doları aştı
13.09.2026 10:18
Meksika'da kartellerin işlettiği kaçak kripto tesisine baskın düzenlendi, küresel suç örgütleriyle bağlantılı transferlerin 154 milyar dolara ulaştığı öğrenildi.
Meksika'nın orta kesimindeki dağlık bölgede, seyrek kullanılan çakıllı bir yolun kenarında gizlenen kaçak kripto para madenciliği tesisi, polisin incelemesiyle ortaya çıkarıldı.
Puebla eyaletine bağlı Sierra Norte bölgesindeki küçük yerleşimlerin elektrik tüketimini katbekat aşan yüksek enerji sarfiyatı ve cihazların çıkardığı mekanik ses, güvenlik güçlerini derme çatma binaya yönlendirdi.
Kara para aklama amacıyla sanal para basıldığı düşünülen adreste 300 grafik işlem birimi (GPU), 80 orta gerilim terminali ve sekiz uydu anteni ele geçirildi.
Uluslararası ticari ölçeklere kıyasla mütevazı sayılan bu yapı, geçen yılın başından bu yana bölgede tespit edilen dördüncü tesis oldu.
Reuters'a konuşan Meksikalı güvenlik uzmanı David Saucedo, uyuşturucu kartellerinin teknolojik ve finansal açıdan daha karmaşık yöntemlere yöneldiğini söyledi.
Saucedo, bu tür bir altyapının teknik uzmanlığın yanı sıra ülkedeki güçlü karteller gibi mali kapasitesi yüksek grupların desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Blockchain analiz şirketi Chainalysis verilerine göre, dünya genelinde yasa dışı cüzdan adresleriyle bağlantılı kripto para transferleri 2025 yılında iki kattan fazla artarak 59 milyar dolardan tahmini 154 milyar dolara yükseldi.
Şirket, bu artışta yaptırımlara tabi hükümetleri de kapsayan yaptırım delme faaliyetlerinin önemli pay taşıdığını bildirdi.
Chainalysis Latin Amerika uzmanı Caio Motta ise, dünya genelinde yasal kripto kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak bölgedeki kartellerin de para aklamak amacıyla sanal para transferleri ve madencilik faaliyetlerinden yararlandığını kaydetti.
Motta, şebekelerin elektriğin son derece ucuz olduğu veya organize suç gruplarının kontrolü sayesinde enerjinin doğrudan çalınabildiği ücra alanları tercih ettiğini ifade etti.
Cambridge Üniversitesi Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi, en yaygın kripto varlık olan bir adet bitcoin üretmenin elektrik maliyetini yaklaşık 45 bin dolar olarak hesaplıyor.
Varlığın 78 bin dolar seviyesindeki piyasa fiyatı dikkate alındığında, madencilik ciddi kâr payı bırakmayı sürdürüyor.
Meksika Iberoamericana Üniversitesi'nden enerji kaçakçılığı uzmanı Samuel Leon, Puebla'daki tesisi işaret ederek, "Elektrik kaçaksa, operasyonun en temel gideri neredeyse sıfıra iner" değerlendirmesini yaptı.
Meksikalı yetkililer, tesisin enerjiyi bölgedeki hidroelektrik santralinden yasa dışı hat çekerek sağlayıp sağlamadığını soruşturuyor.
Tesisin gizlendiği Sierra Norte bölgesinde yaşayan ve güvenlik gerekçesiyle isimlerini açıklamayan iki köy sakini, makinelerin uğultusunun bir kilometre uzaktan dahi işitildiğini aktardı.
Kaçak madencilik merkezinin en yakın köye yaklaşık iki kilometre mesafede kurulduğu anlaşıldı.
Geçen yıl bölgedeki hidroelektrik santralinin civarında benzer üç kaçak tesis daha ele geçirilmişti.
Puebla eyaleti yetkilileri, dağlık hatta başka gizli noktaların bulunma ihtimaline karşı komşu eyaletlerle ortak inceleme yürütüyor.
Kaçak kripto madenciliğine dönük benzer baskınların daha önce Brezilya, ABD ve Güneydoğu Asya'da da kayda geçtiği; Tayland'da beş eyalete yayılan geniş bir şebekenin çökertildiği biliniyor.
Uzman Caio Motta, sanal varlıklara erişimin kolaylaşmasıyla birlikte kripto bağlantılı suçların önümüzdeki yıllarda yeni zirvelere ulaşabileceği, buna karşılık kolluk kuvvetlerinin blokzincir üzerindeki yasa dışı trafiği izleme yeteneğinin de güçlendiği uyarısını yaptı.