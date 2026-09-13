Meksika'da kartellere kripto baskını. Suç trafiği 154 milyar doları aştı

Chainalysis Latin Amerika uzmanı Caio Motta ise, dünya genelinde yasal kripto kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak bölgedeki kartellerin de para aklamak amacıyla sanal para transferleri ve madencilik faaliyetlerinden yararlandığını kaydetti.

Motta, şebekelerin elektriğin son derece ucuz olduğu veya organize suç gruplarının kontrolü sayesinde enerjinin doğrudan çalınabildiği ücra alanları tercih ettiğini ifade etti.

Cambridge Üniversitesi Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi, en yaygın kripto varlık olan bir adet bitcoin üretmenin elektrik maliyetini yaklaşık 45 bin dolar olarak hesaplıyor.

Varlığın 78 bin dolar seviyesindeki piyasa fiyatı dikkate alındığında, madencilik ciddi kâr payı bırakmayı sürdürüyor.