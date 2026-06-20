Meksika'da yeni keşif. Daha önce rastlanmamış Maya kalıntıları bulundu

Coatepec kasabası yakınlarındaki Campo Viejo sit alanının koordinatörlerinden ve INAH arkeologlarından biri olan Lino Espinoza Garcia, bulguyu "benzersiz ve benzeri görülmemiş bir keşif" olarak tanımladı.

Milattan sonra 200 ila 600 yılları arasındaki Erken Klasik döneme tarihlenen İspanyol öncesi kalıntılar, dairesel taşların yanı sıra neredeyse kare hatlar veya figürlerle süslenmiş yassı taş ve kireçtaşından bir platformu içeriyor.

INAH, bu özelliklerin Meksika'nın bu bölgesinde daha önce hiç kaydedilmediğini bildirdi.

Sit alanından sorumlu diğer arkeolog Alberto Vazquez ise yapıyı "çok özel bir mimari" olarak değerlendirerek, "Şu ana kadar diğer antik sit alanlarıyla bir ilişki kurabileceğimiz hiçbir kayda sahip değiliz" ifadesini kullandı.