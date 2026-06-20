Meksika'da yeni keşif. Daha önce rastlanmamış Maya kalıntıları bulundu
20.06.2026 22:08
Son Güncelleme: 20.06.2026 22:09
Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde, Maya kültürünün izlerini taşıyan ve bölgede daha önce hiç rastlanmamış özelliklere sahip antik kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.
Meksikalı arkeologlar, ülkenin doğusundaki Veracruz eyaletinde Maya kültürünün izlerini barındıran ve bölgede daha önce hiç görülmemiş özelliklere sahip antik kalıntılar keşfetti.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, cuma günü düzenlediği sabah basın toplantısında keşfi "oldukça önemli" olarak nitelendirerek, hükümetin sit alanındaki araştırma ve restorasyon çalışmaları için kaynak tahsis edeceğini açıkladı.
Keşif alanında, Meksika'nın bu kesiminde daha önce gün yüzüne çıkarılanlardan tamamen farklı, dairesel taştan yapılmış bir platform yer alıyor.
Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden (INAH) yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar alanda ayrıca Maya özelliklerine sahip olabilecek bir figürü tasvir eden bir monolit de buldu.
Coatepec kasabası yakınlarındaki Campo Viejo sit alanının koordinatörlerinden ve INAH arkeologlarından biri olan Lino Espinoza Garcia, bulguyu "benzersiz ve benzeri görülmemiş bir keşif" olarak tanımladı.
Milattan sonra 200 ila 600 yılları arasındaki Erken Klasik döneme tarihlenen İspanyol öncesi kalıntılar, dairesel taşların yanı sıra neredeyse kare hatlar veya figürlerle süslenmiş yassı taş ve kireçtaşından bir platformu içeriyor.
INAH, bu özelliklerin Meksika'nın bu bölgesinde daha önce hiç kaydedilmediğini bildirdi.
Sit alanından sorumlu diğer arkeolog Alberto Vazquez ise yapıyı "çok özel bir mimari" olarak değerlendirerek, "Şu ana kadar diğer antik sit alanlarıyla bir ilişki kurabileceğimiz hiçbir kayda sahip değiliz" ifadesini kullandı.
KURAKLIK DÖNEMİNE AİT İLAHİ RİTÜEL
Keşfedilen monolit, 1,88 metre yüksekliğe, en geniş noktasında 1,47 metre ve en dar noktasında ise 68 santimetre genişliğe sahip. Uzmanlara göre, taşın üzerinde sembolik karakterlerin yer aldığı bir sahne tasvir ediliyor.
Arkeolog Espinoza, tasvire ilişkin detayları şu sözlerle aktardı:
"Bir şey talep eden iki karakter var; ellerinde bir kase tutuyorlar ve bir şey teslim alıyorlar, bunun bir sıvı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, bunun ilahi bir sıvı, muhtemelen de su olduğu kanaatindeyiz."
Espinoza, bu görselin bölgede yaşanan büyük bir kuraklık dönemini yansıtıyor olabileceğini, biri Maya özellikleri taşıyan seçkin sınıfa mensup iki kişinin ilahi bir varlıktan sıvı teslim alırken tasvir edilmesinin de bu durumla açıklanabileceğini belirtti.
2023'TE DE BENZER KEŞİFLERE İMZA ATILMIŞTI
Meksika'da daha önce de benzer önemli keşiflere imza atılmıştı.
Haziran 2023'te, ülkenin güneyindeki Yucatan Yarımadası'nda yer alan Balamku ekolojik rezervindeki balta girmemiş ormanlarda, bin yıl önce önemli bir merkez olduğu tahmin edilen ve daha önce bilinmeyen antik bir Maya şehri keşfedilmişti.
INAH tarafından "Ocomtun" (Yucatec Maya dilinde taş sütun) adı verilen bu antik kentin, milattan sonra 250 ile 1000 yılları arasında yarımadanın merkezi alçak bölgeleri için önemli bir merkez olduğu belirlenmişti.
Havadan lazer tarama (LiDAR) teknolojisi kullanılarak yapılan araştırmalarda bulunan bu kentte, 15 metre yüksekliğe ulaşan piramit benzeri yapılar, taş sütunlar, meydanlar ve İspanyol öncesi dönemlere ait bir top sahası tespit edilmişti.
Gelişmiş matematiksel takvimleriyle tanınan Maya medeniyeti, güneydoğu Meksika ve Orta Amerika'nın bir kısmına yayılmış, İspanyol fatihlerin gelişinden yüzyıllar önce yaşanan siyasi çöküş nedeniyle gerileme dönemine girmişti.
Son kaleleri ise 17. yüzyılın sonlarında düşmüştü.