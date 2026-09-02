Meloni en uzun iktidarıyla İtalya tarihine geçti

İtalya siyasetinin bir diğer önemli sorunu ise seçime katılımın giderek azalması.

2022 genel seçimlerinde katılım yaklaşık yüzde 64 ile tarihi düşük seviyeye gerilerken, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 50'nin altında kaldı.

Hayat pahalılığı, kötüleşen kamu sağlık sistemi, güvenlik ve göç, kamuoyu araştırmalarına göre İtalyanların en önemli endişeleri arasında bulunuyor.

Meloni'nin bin 413 günlük hükümeti böylece tarihi bir istikrar rekoruna ulaşırken, bu siyasi istikrarın 2027 seçimlerinde yeniden zafer getirmeye yetip yetmeyeceği belirsizliğini koruyor.