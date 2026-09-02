Meloni en uzun iktidarıyla İtalya tarihine geçti
02.09.2026 08:25
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, siyasi istikrarsızlığıyla bilinen ülkede yeni bir rekora imza attı.
MELONİ HÜKÜMETİ REKOR KIRDI
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti, önümüzdeki cuma günü ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde ediyor.
İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni, aynı hükümetle bin 413 gün görevde kalarak eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farkla geride bıraktı.
Siyasi istikrarsızlığıyla bilinen ve son 80 yılda yaklaşık 70 hükümet gören İtalya'da bu rekorun, 2027'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Meloni'nin “istikrar” imajını güçlendirebileceği değerlendiriliyor.
BERLUSCONI'NİN REKORUNU KIRDI
Silvio Berlusconi, dört ayrı dönemde İtalya başbakanlığı yapmış, hükümetlerinden biri bin 412 gün görevde kalmıştı.
Meloni'nin hükümeti ise bin 413'üncü gününe ulaşarak savaş sonrası dönemin en uzun süre kesintisiz görev yapan yönetimi haline geldi.
Meloni'nin partisi FdI kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken, mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor.
Ancak uzmanlara göre Meloni'nin yeniden seçilmesinin önünde önemli engeller bulunuyor.
REFERANDUM YENİLGİSİ MELONI'Yİ SARSTI
YouTrend kamuoyu araştırma kuruluşundan Lorenzo Pregliasco, bu yıl hükümetin desteklediği yargı reformunun referandumda reddedilmesinin Meloni açısından önemli bir darbe olduğunu belirtti.
Pregliasco'ya göre sonuç, mevcut iktidar koalisyonuna karşı ülkede “alternatif bir çoğunluk” oluşabileceğini gösterdi.
Referandum yenilgisi, hükümetin performansına ilişkin tartışmaları da artırdı.
Başbakanın yetkilerini güçlendirmeyi ve bölgesel özerkliği artırmayı amaçlayan düzenlemelerle birlikte yargı reformu, koalisyonun henüz hayata geçiremediği üç önemli seçim vaadi arasında yer alıyor.
DESTEKÇİLERİ DIŞ POLİTİKAYI ÖNE ÇIKARIYOR
Meloni yönetiminin, küresel jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde İtalya'nın uluslararası alandaki ağırlığını da artırdığı savunuluyor.
FdI milletvekili Osnato, “Dış politika söz konusu olduğunda İtalya hiç bu kadar merkezi bir konumda olmamıştı.” dedi.
Osnato, göç politikalarının sıkılaştırılmasından enerji politikalarına kadar birçok alanda Roma'nın artık Brüksel'de yön veren aktörlerden biri olarak görüldüğünü savundu.
MELONI'YE YENİ RAKİP
2027 seçimleri öncesinde Meloni'nin karşısındaki risklerden biri de eski general Roberto Vannacci'nin yeni kurduğu Futuro Nazionale partisi.
Göçmenler ve LGBT bireylere yönelik sert söylemleriyle bilinen Vannacci'nin partisi anketlerde yaklaşık yüzde 7 destek görüyor.
Bu oranın korunması halinde partinin gelecek seçimlerin ardından hükümetin kurulmasında kilit bir konuma gelebileceği belirtiliyor.
Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri, Matteo Salvini liderliğindeki Lig ve muhafazakar Forza Italia'dan oluşan iktidar ittifakı ise sol muhalefet içindeki anlaşmazlıklardan avantaj sağlıyor.
SEÇMEN SANDIKTAN UZAKLAŞIYOR
İtalya siyasetinin bir diğer önemli sorunu ise seçime katılımın giderek azalması.
2022 genel seçimlerinde katılım yaklaşık yüzde 64 ile tarihi düşük seviyeye gerilerken, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 50'nin altında kaldı.
Hayat pahalılığı, kötüleşen kamu sağlık sistemi, güvenlik ve göç, kamuoyu araştırmalarına göre İtalyanların en önemli endişeleri arasında bulunuyor.
Meloni'nin bin 413 günlük hükümeti böylece tarihi bir istikrar rekoruna ulaşırken, bu siyasi istikrarın 2027 seçimlerinde yeniden zafer getirmeye yetip yetmeyeceği belirsizliğini koruyor.