Meloni tarihe geçti. Rekorunu 10 bin kişiyle kutlayacak
04.09.2026 09:03
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümetinin bin 413 günle iktidar rekoru kırmasını binlerce destekçisiyle birlikte kutlamaya hazırlanıyor.
SON 80 YILDA 68 HÜKÜMET DEĞİŞTİ
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sağ koalisyon hükümetinin ülkenin savaş sonrası tarihindeki en uzun süre görev yapan yönetim olmasını cuma günü Bari'de düzenlenecek büyük bir etkinlikle kutlayacak.
Meloni'nin aynı hükümetin başında geçirdiği süre bin 413 güne ulaşarak, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin bin 412 günlük rekorunu geride bıraktı.
Son 80 yılda 68 farklı hükümetin görev yaptığı İtalya'da birçok yönetim siyasi krizler ve koalisyon ortaklarının ayrılması nedeniyle erken sona erdi. Meloni ise koalisyon partileri içindeki krizlere rağmen hükümetini bir arada tutmayı başardı.
10 BİN KİŞİLİK KUTLAMA
Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin düzenlediği kutlama, ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinin başkenti Bari'de gerçekleştirilecek.
Organizatörlere göre yaklaşık 80 otobüsle destekçiler kente taşınacak. Bari Limanı'nda 10 bin kişiye kadar ev sahipliği yapabilecek bir alan etkinlik için hazırlandı.
“En İstikrarlı Hükümet, En Güçlü İtalya” sloganıyla düzenlenecek etkinlik, geleneksel Puglia ışık gösterileri ve DJ performanslarıyla başlayacak.
Meloni'nin akşam saatlerinde kalabalığa hitap etmesi beklenirken, Başbakan Yardımcıları Matteo Salvini ve Antonio Tajani'nin etkinliğe video bağlantısıyla katılması planlanıyor.
Kutlamanın aynı zamanda 2027'de yapılması planlanan seçimler öncesinde bir miting niteliği taşıması bekleniyor.
MELONI HÜKÜMETİ BAŞARILARINI ANLATACAK
Etkinlikte Meloni hükümetinin yaklaşık dört yıllık iktidarı boyunca attığı adımların öne çıkarılması bekleniyor.
Hükümet, bu dönemde istihdama bir milyondan fazla kişinin katılmasını ve kişisel gelir vergilerinde toplam 21 milyar euroluk indirime gidilmesini önemli başarıları arasında gösteriyor.
Yüksek kamu borcuna sahip İtalya'nın mali istikrarında da önemli bir iyileşme yaşandığı belirtiliyor.
Ancak muhalifler, mali istikrarın ekonomik büyümeye ve vatandaşların yaşam koşullarına yeterince yansımadığını savunuyor.
GÜVENLİK VE GÖÇ POLİTİKALARI ÖNE ÇIKTI
Meloni, iktidarı döneminde Roma'nın uluslararası alandaki etkisinin arttığını savunuyor.
Hükümet koalisyonu bugüne kadar yaklaşık 300 yasa ve kararnameyi hayata geçirdi.
Bunların büyük bölümünün küçük çaplı suçlardan izinsiz partilere ve iklim protestolarına kadar hükümetin “güvenlik” başlığı altında değerlendirdiği konulara yönelik olduğu belirtildi.
2022 seçimlerini yasa dışı göçle mücadele vaadiyle kazanan İtalya'nın Kardeşleri ise uygulanan politikalar sayesinde ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısının yüzde 80 azaldığını savunuyor.
2027 SEÇİMLERİ İÇİN MESAJ VERECEK
Uzmanlara göre Meloni'nin konuşması yalnızca hükümetin bugüne kadarki icraatlarıyla sınırlı kalmayacak.
La Stampa yazarı Flavia Perina, Meloni'nin 2027 seçimlerine kalan dönemi nasıl değerlendireceğini de açıklaması gerekeceğini belirterek, bunun önümüzdeki dönemin en önemli siyasi sorularından biri olduğunu söyledi.
Kutlamalarda katılımcılara Bari'nin geleneksel yemeklerinden acılı ve isli sosuyla hazırlanan “Spaghetti all'Assassina” ikram edilecek.
MUHALİFLER SOKAĞA ÇIKACAK
Meloni destekçileri limanda kutlama yaparken, hükümet karşıtları da Bari'nin tarihi merkezinde gösteri düzenleyecek.
Protestonun organizatörleri Meloni hükümetini “savaş ve silah ekonomisi” yaratmak, ülkeyi “polis devletine” dönüştürmek ve göçmenlere yönelik nefret ortamını körüklemekle suçluyor.