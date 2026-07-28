Mercedes'in Çin'deki kaybı derinleşti. CEO Källenius'tan Avrupa'ya rekabet uyarısı

AFP'nin aktardığına göre Mercedes Finans Direktörü Harald Wilhelm yatırımcılar ve analistlerle yaptığı telefon görüşmesinde, "Bu düzeltmeler strateji değişikliğinin değil, ticari ortamın bir sonucudur. Bu da Çin'deki ortaklıklardan beklenen kâr katkısının daha önce yaptığımız varsayımlara kıyasla daha düşük olduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Değer düşüklüğü yazımı dahil edildiğinde Mercedes-Benz'in otomobil birimindeki kârı yaklaşık yüzde 94 oranında azaldı.

Mercedes-Benz'in Çin'deki araç teslimatları, geçen yıl 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından çeyrek dönemde yüzde 30 daha düştü.

Şirket, Çin'deki zayıflığı gerekçe göstererek daha önce sabit satış büyümesi yönünde açıkladı tahmini güncelledi ve yıllık satışların 2025 yılındaki 132,2 milyar avroluk seviyeye göre yüzde 7,5'e varan oranda daralmasını beklediğini kaydetti.