Mercedes'in Çin'deki kaybı derinleşti. CEO Källenius'tan Avrupa'ya rekabet uyarısı
28.07.2026 15:48
Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius, Çin'deki sert rekabetin ikinci çeyrek kârını vurmasının ardından Almanya'nın maliyetleri düşürmesi ve verimliliği artırması gerektiğini söyledi. Lüks otomobil üreticisinin tepe yöneticisi kurumsal operasyonları yalınlaştırma sözü verdi.
Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius, Çin pazarındaki sert rekabetin etkisiyle gerileyen ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken Almanya'nın maliyetleri kesmesi ve verimliliği artırması gerektiğini kaydetti.
Lüks otomobil üreticisinin tepe yöneticisi şirket operasyonlarını yalınlaştırma sözü verirken Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisinin de zorlanan sanayi sektörünü korumak adına aynı adımları atmasını istedi.
Gazetecilerle yaptığı telefon görüşmesinde değerlendirmelerde bulunan Källenius, "Başta Çin olmak üzere uluslararası rekabet karşısında Almanya'nın bir verimlilik hamlesine ihtiyaç duyduğuna kesin olarak inanıyoruz. Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. Bugüne kadar olduğumuzdan daha iyi hale gelmeliyiz" dedi.
Alman otomobil üreticileri, Çinli rakiplerinin iç pazarda pazar payı kapması ve kâr marjlarını düşürmesi nedeniyle genel giderleri azaltma çabasına girdi.
Bu kapsamda Volkswagen 10 markasında 100 bin kadar istihdam kesintisini değerlendirirken BMW geçen ay Çin'deki zayıflığın kâr tahmininde indirime yol açmasının ardından maliyet düşürücü tedbirler hazırlayacağını açıkladı.
Şirket bünyesinde bu ay binlerce Mercedes çalışanı, aynı ücret karşılığında daha fazla saat çalışma önerilerini protesto etti.
Otomobil üreticisi geçen yıl genel giderleri 2027 yılına kadar yüzde 10 oranında azaltma hedefini koymuştu.
Fedakarlık yapılması gerektiğini belirten Källenius, Mercedes'in Almanya ve Macaristan operasyonları arasında ortalama yüzde 70'lik bir maliyet farkı bulunduğunu bildirdi.
Källenius, "Almanya'yı Doğu Avrupa'ya, hatta Çin'e dönüştürmek gerçekçi olmaz. Ancak şu an bulunduğumuz noktaya kıyasla rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ÇİN YATIRIMLARINDAKİ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KÂRLILIĞI BASKILIYOR
Bugüne dek sağlanan tasarruflarla desteklenen ikinci çeyrek kârını açıklayan Mercedes, minibüs ve finansal hizmetler birimlerinin katkısıyla toplam net gelirin yüzde 13,5 artarak 1,09 milyar avroya (1,24 milyar dolar) yükseldiğini bildirdi.
Şirketin hisseleri Frankfurt borsasında yüzde 1,2 artışla açıldıktan sonra işlemlerin ilerleyen saatlerinde yüzde 3,9 yükseldi.
Mercedes-Benz'in merkezini oluşturan otomobil birimindeki esas faaliyet kârı, zayıf ekonomi ve Çin'deki sert rekabetin etkisiyle yüzde 26 gerileyerek 909 milyon avroya düştü, ki bu rakama, şirketin Çin yatırımlarının değerinde kaydettiği 704 milyon avroluk nakit dışı değer düşüklüğü dahil edilmedi.
Söz konusu kaleme ilişkin değerlendirme, şirketin dünyanın en büyük otomobil pazarında kalıcı zorluklar öngördüğüne işaret etti.
AFP'nin aktardığına göre Mercedes Finans Direktörü Harald Wilhelm yatırımcılar ve analistlerle yaptığı telefon görüşmesinde, "Bu düzeltmeler strateji değişikliğinin değil, ticari ortamın bir sonucudur. Bu da Çin'deki ortaklıklardan beklenen kâr katkısının daha önce yaptığımız varsayımlara kıyasla daha düşük olduğunu açıkça göstermektedir" dedi.
Değer düşüklüğü yazımı dahil edildiğinde Mercedes-Benz'in otomobil birimindeki kârı yaklaşık yüzde 94 oranında azaldı.
Mercedes-Benz'in Çin'deki araç teslimatları, geçen yıl 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından çeyrek dönemde yüzde 30 daha düştü.
Şirket, Çin'deki zayıflığı gerekçe göstererek daha önce sabit satış büyümesi yönünde açıkladı tahmini güncelledi ve yıllık satışların 2025 yılındaki 132,2 milyar avroluk seviyeye göre yüzde 7,5'e varan oranda daralmasını beklediğini kaydetti.