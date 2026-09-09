Merkel'den aşırı sağcı AfD'nin seçim zaferi sonrası ilk yorum. "İçim kan ağlıyor"
09.09.2026 16:57
Son Güncelleme: 09.09.2026 16:57
Eski Almanya Başbakanı Merkel, Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde aşırı sağcı AfD'nin zaferini "şoke edici bir dönüm noktası" olarak tanımladı.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin elde ettiği başarıyı "tarihi bir dönüm noktası" olarak niteledi.
Alman kamu yayın kurumu Deutschlandfunk'un haberine göre Köln'de düzenlenen Digital X teknoloji konferansında konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Merkel, seçim tablosunun kendisini derinden sarstığını söyledi.
Pazar günü yapılan oylamada oyların yüzde 43,8'ini alarak birinci sıraya yerleşen AfD, eyalet seçimleri tarihindeki en yüksek sonucuna ulaştı.
Eyalet Başbakanı Sven Schulze liderliğindeki CDU ise oy oranının yarısını kaybederek yüzde 17,2 ile ikinci sırada kaldı.
"İÇİM KAN AĞLIYOR"
Önceki haftaların kamuoyu araştırmalarını takip ettiğini belirten Merkel, pazar akşamı çıkan kesin sonucu değerlendirdi:
"Bir CDU üyesi olarak için kan ağlıyor. Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde gerçek bir kırılma anına tanıklık ediyoruz. Ancak bunu pazar akşamı siyah beyaz gördüğünüzde durum tam anlamıyla şoke edici oluyor."
Köln'deki Rheinauhafen bölgesinde yayıncı Miriam Meckel ile söyleşi gerçekleştiren Merkel, partisinin AfD ile arasına koyduğu mesafeyi ifade eden "güvenlik duvarı" (Brandmauer) kavramını da doğrudan eleştirdi.
CDU ve Başbakan Friedrich Merz'in benimsediği bu stratejinin seçmeni ikna etmeye yaramadığını vurgulayan Merkel, "Bu kavramı ben icat etmedim, zaten pek de sevmiyorum" dedi.
Demokratik partilerin AfD saplantısından sıyrılarak kendi hedeflerini halka anlatması gerektiğini savunan eski Başbakan, şu ifadeleri kullandı:
"Siyaset, ülke için ne istediğini açıkça ortaya koymalı ve somut hedefler belirlemeli. Kendi duruşunuzu gerekçelendirdiğinizde, aşırı sağcı bir partiyle ortaklığın neden imkansız olduğu kendiliğinden anlaşılır."
Merkel emeklilik sistemini buna örnek gösterdi:
"AfD yüzde 70 güvence düzeyi talep ediyor, SPD bunu yüzde 48 seviyesinde tutuyor, CDU için ise bu oran bile yüksek. Kendi pozisyonunu anlatan herkes, AfD ile hiçbir iş yapılamayacağını doğrudan kavrar. Çünkü onların talebi aydan gelmiş gibi mantık dışı."
"FAKTÖRLER YERİNE HİSLER GEÇERSE MEDENİYET YOK OLUR"
Aşırı sağın somut veriler yerine hisleri öne sürmesinden duyduğu endişeyi aktaran Merkel, Saksonya-Anhalt eyaletinde işsizliğin gerilediğini ve kişisel refahın arttığını hatırlattı.
AfD'nin liste başı adayının bu istatistiklere karşı "Olabilir ama öyle hissedilmiyor" yanıtını verdiğini belirten Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Duyguların gerçeklerin yerine geçtiği yerde medeniyet geriye gider. İnsanlığın olgular üzerinde uzlaşabilmesi aydınlanmanın en büyük kazanımıydı."
Merkel, sosyal medya platformlarındaki kişiselleştirilmiş akışların ortak bilgi zeminini yok ettiğine de dikkat çekti.
Welt gazetesinin aktardığına göre yaklaşık 82 milyon nüfuslu ülkede herkesin farklı bir gerçeklik kesiti gördüğünü vurgulayan Merkel, AfD'nin TikTok gibi ağlarda kimi zaman bilgi üstünlüğünü ele geçirdiğini söyledi.
Demokratik partilerin seçmeni olduğu yerde yakalaması gerektiğini belirten Merkel, "Yine de o seçmenlerin tamamını geri kazanamayacağız" uyarısını yaptı.