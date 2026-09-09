Merkel'den aşırı sağcı AfD'nin seçim zaferi sonrası ilk yorum. "İçim kan ağlıyor"

Önceki haftaların kamuoyu araştırmalarını takip ettiğini belirten Merkel, pazar akşamı çıkan kesin sonucu değerlendirdi:

"Bir CDU üyesi olarak için kan ağlıyor. Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde gerçek bir kırılma anına tanıklık ediyoruz. Ancak bunu pazar akşamı siyah beyaz gördüğünüzde durum tam anlamıyla şoke edici oluyor."

Köln'deki Rheinauhafen bölgesinde yayıncı Miriam Meckel ile söyleşi gerçekleştiren Merkel, partisinin AfD ile arasına koyduğu mesafeyi ifade eden "güvenlik duvarı" (Brandmauer) kavramını da doğrudan eleştirdi.

CDU ve Başbakan Friedrich Merz'in benimsediği bu stratejinin seçmeni ikna etmeye yaramadığını vurgulayan Merkel, "Bu kavramı ben icat etmedim, zaten pek de sevmiyorum" dedi.

Demokratik partilerin AfD saplantısından sıyrılarak kendi hedeflerini halka anlatması gerektiğini savunan eski Başbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset, ülke için ne istediğini açıkça ortaya koymalı ve somut hedefler belirlemeli. Kendi duruşunuzu gerekçelendirdiğinizde, aşırı sağcı bir partiyle ortaklığın neden imkansız olduğu kendiliğinden anlaşılır."

Merkel emeklilik sistemini buna örnek gösterdi:

"AfD yüzde 70 güvence düzeyi talep ediyor, SPD bunu yüzde 48 seviyesinde tutuyor, CDU için ise bu oran bile yüksek. Kendi pozisyonunu anlatan herkes, AfD ile hiçbir iş yapılamayacağını doğrudan kavrar. Çünkü onların talebi aydan gelmiş gibi mantık dışı."