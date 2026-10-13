Mesajlar ortaya çıkmıştı. Trump eski gelinini görevden alabilir

Eski bir Fox News sunucusu ve California Valisi Gavin Newsom'ın eski eşi olan 57 yaşındaki Guilfoyle, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bir ay önce, Aralık 2024'te Atina Büyükelçisi olarak atandı.

Trump atama döneminde Guilfoyle hakkında, "Hukuk, medya ve siyasetteki geniş deneyimi, liderliği ve keskin zekası, kendisini ABD'yi yurt dışında temsil etmek için fazlasıyla nitelikli kılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Basına sızan bir dizi mesajlaşma kaydında , Guilfoyle'un Trump'ın uzun süreli destekçilerinden Eric Deters'tan para talep ettiği görülüyor.

Guilfoyle'un Signal üzerinden gönderdiği bir iletide "Parayı American Express hesabına transfer edersen hiçbir yerde görünmez" yazdığı aktarıldı.

Büyükelçinin, geçen temmuz ayında ABD Senatosu'ndaki onay oturumundan birkaç gün önce gönderdiği bir başka mesajda ise "Tatlım lütfen, bunu benim için bugün halletmeni istiyorum" dediği kaydedildi.

Deters'ın parayı hiçbir zaman göndermediği belirtilirken, Guilfoyle'un avukatları mesajların gerçekliğini reddetti.

Avukatlar 12 Ekim'de yayımladıkları iki sayfalık açıklamada, Deters'ın büyükelçilik görevinden çok önce Guilfoyle'a konuşmaları ve danışmanlık hizmetleri için yaklaşık 150 bin dolar borcu olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Bir müşteriden tamamlanmış bir işin parasını istemek yolsuzluk değildir; yolsuzluğun tam tersidir" denildi.