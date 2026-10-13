Mesajlar ortaya çıkmıştı. Trump eski gelinini görevden alabilir
13.10.2026 08:43
ABD Başkanı Donald Trump, Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden alabilir. Guilfoyle'un bazı siyasi vaatlerle kredi kartı borçlarını bağışçılara ödettiği ileri sürülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un görevden alınmasını değerlendirdiğini açıkladı.
Guilfoyle hakkındaki görevi kötüye kullanma iddialarının ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, büyükelçiyi görevden almayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya "Değerlendiriyoruz. Evet, memnun değiliz" yanıtını verdi. Guilfoyle aynı zamanda ABD Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısı.
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Guilfoyle'un, Trump yönetimine erişim sağlama karşılığında bir bağışçıdan yüklü kredi kartı faturasını ödemesini talep ettiği öne sürüldü.
Avukatları ise Guilfoyle hakkındaki iddiaları reddederek, söz konusu paranın bağışçıya verilen danışmanlık hizmetleri ve konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerden doğan bir alacak olduğunu savundu.
BAĞIŞÇIYLA MESAJ KAYITLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI: "TATLIM LÜTFEN..."
Eski bir Fox News sunucusu ve California Valisi Gavin Newsom'ın eski eşi olan 57 yaşındaki Guilfoyle, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bir ay önce, Aralık 2024'te Atina Büyükelçisi olarak atandı.
Trump atama döneminde Guilfoyle hakkında, "Hukuk, medya ve siyasetteki geniş deneyimi, liderliği ve keskin zekası, kendisini ABD'yi yurt dışında temsil etmek için fazlasıyla nitelikli kılıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Basına sızan bir dizi mesajlaşma kaydında, Guilfoyle'un Trump'ın uzun süreli destekçilerinden Eric Deters'tan para talep ettiği görülüyor.
Guilfoyle'un Signal üzerinden gönderdiği bir iletide "Parayı American Express hesabına transfer edersen hiçbir yerde görünmez" yazdığı aktarıldı.
Büyükelçinin, geçen temmuz ayında ABD Senatosu'ndaki onay oturumundan birkaç gün önce gönderdiği bir başka mesajda ise "Tatlım lütfen, bunu benim için bugün halletmeni istiyorum" dediği kaydedildi.
Deters'ın parayı hiçbir zaman göndermediği belirtilirken, Guilfoyle'un avukatları mesajların gerçekliğini reddetti.
Avukatlar 12 Ekim'de yayımladıkları iki sayfalık açıklamada, Deters'ın büyükelçilik görevinden çok önce Guilfoyle'a konuşmaları ve danışmanlık hizmetleri için yaklaşık 150 bin dolar borcu olduğunu ifade etti.
Açıklamada, "Bir müşteriden tamamlanmış bir işin parasını istemek yolsuzluk değildir; yolsuzluğun tam tersidir" denildi.
YUNAN İŞ İNSANLARIYLA DA İLİŞKİLERİ VAR
The Wall Street Journal tarafından ulaşılan ses kayıtlarında ise Guilfoyle'un, lüks seyahatlerini ve özel jet uçuşlarını finanse ettiğini belirttiği önde gelen Yunan iş insanlarıyla olan ilişkileriyle övündüğü aktarıldı.
Habere göre Guilfoyle ayrıca Atina'daki bir yetkiliye ABD'nin Yunanistan hükümetini devirebileceğini söyledi.
Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komisyonlarındaki Demokrat Partililer, Dışişleri Bakanlığı'na Guilfoyle'un Yunanistan'daki faaliyetlerine yönelik soruşturma açılması çağrısında bulundu.
Geçen hafta Atina ziyareti sırasında Guilfoyle ile birlikte görüntülenen Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da ortaya çıkan iddialardan rahatsızlık duyduğu bildirildi.
San Francisco ve Los Angeles'ta eski bir savcı olan Guilfoyle, 2006'da Fox News kanalına katıldı. 2018'de televizyonculuğu bıraktıktan sonra Trump'ın seçim kampanyasında görev aldı.
Aynı yıl Donald Trump Jr. ile ilişki yaşamaya başlayan Guilfoyle, daha sonra nişanlandı. Çiftin, Guilfoyle'un Atina görevine atandığı dönem olan 2024 yılında ayrıldığı aktarıldı.
Donald Trump Jr. geçen yıl Florida'da sosyetik model Bettina Anderson ile evlendi.